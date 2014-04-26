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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "26 Nisan 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Leica

Leica’nın T-System yeni aynasız fotoğraf makinesi T 701 ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Leica’nın yekpare alüminyum gövdesi, 16MP APS-C CMOS sensörü, T-Mount lens bağlantı yapısı ve 3-7-inç’lik geniş dokunmatik ekranıyla dikkatleri üzerine çeken yeni aynasız fotoğraf makinesi T 701 ile çekilmiş ilk örnek fotoğraflar yayınlandı. Tüm detaylarına burada değindiğimiz modelin gerçek şartlarda gösterdiği performansı burada ve burada yer alan örnek çekimler üzerinden rahatlıkla inceleyebilirsiniz. Makinenin Almayan merkezli el üretiminden çekilen 45 dakika uzunlağındaki video ise aşağıda yer alıyor.


Tamron

Tamron, Nikon uyumlu SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD lensinin 30 Nisan tarihinde dağıtılmaya başlanacağını duyurdu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sunduğu aralık ile daha çok spor, aksiyon ve yakınlaştırma ihtiyacı duyulan çekim tarzları için hazırlanan ve Vibration Compensation isimli titreşim önlenme sistemiyle elde yapılan çekimlere büyük oranda yardımcı olabilen SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD, Ultrasonic Silent Drive motoruyla da hızlı ve kararlı bir otomatik netleme performansı sunabiliyor. Canon, Nikon ve Sony gövdeler ile kullanılabilen 150-600mm, teknik olaraksa F5.0 - F6.3 maksimum, F32.0 - F40.0 minimum diyafram değerine, 9 diyafram bıçağına, 20 element 13 grup optik dizilime, 2.7m minimum netleme mesafesine, 95mm filtre çapına ve 1951 gram ağırlığa sahip. Tamron Japonya tarafından açıklandığı kadarıyla Nikon uyumlu versiyonunun 30 Nisan tarihinde dağıtılmaya başlanacağı kesinleşen lens, fiyat tarafında ise 1070$’lık bir etikete sahip olacak. (NR)


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depeche35 5 yıl
Biraz da uygun fiyata bulabilsem
Önerisi olan varsa sevinirim
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