Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "26 Nisan 2014"

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Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Leica
Leica’nın T-System yeni aynasız fotoğraf makinesi T 701 ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı
Leica’nın yekpare alüminyum gövdesi, 16MP APS-C CMOS sensörü, T-Mount lens bağlantı yapısı ve 3-7-inç’lik geniş dokunmatik ekranıyla dikkatleri üzerine çeken yeni aynasız fotoğraf makinesi T 701 ile çekilmiş ilk örnek fotoğraflar yayınlandı. Tüm detaylarına burada değindiğimiz modelin gerçek şartlarda gösterdiği performansı burada ve burada yer alan örnek çekimler üzerinden rahatlıkla inceleyebilirsiniz. Makinenin Almayan merkezli el üretiminden çekilen 45 dakika uzunlağındaki video ise aşağıda yer alıyor.
Tamron
Tamron, Nikon uyumlu SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD lensinin 30 Nisan tarihinde dağıtılmaya başlanacağını duyurdu
Sunduğu aralık ile daha çok spor, aksiyon ve yakınlaştırma ihtiyacı duyulan çekim tarzları için hazırlanan ve Vibration Compensation isimli titreşim önlenme sistemiyle elde yapılan çekimlere büyük oranda yardımcı olabilen SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD, Ultrasonic Silent Drive motoruyla da hızlı ve kararlı bir otomatik netleme performansı sunabiliyor. Canon, Nikon ve Sony gövdeler ile kullanılabilen 150-600mm, teknik olaraksa F5.0 - F6.3 maksimum, F32.0 - F40.0 minimum diyafram değerine, 9 diyafram bıçağına, 20 element 13 grup optik dizilime, 2.7m minimum netleme mesafesine, 95mm filtre çapına ve 1951 gram ağırlığa sahip. Tamron Japonya tarafından açıklandığı kadarıyla Nikon uyumlu versiyonunun 30 Nisan tarihinde dağıtılmaya başlanacağı kesinleşen lens, fiyat tarafında ise 1070$’lık bir etikete sahip olacak. (NR)
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Önerisi olan varsa sevinirim