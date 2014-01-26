Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "26 Ocak 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Samsung





Samsung’un beklenen fotoğraf ürünleri yeniden göründü

Fotoğraf sektöründeki pazar payını arttırmak için çalışmalarına devam eden Samsung tarafından kısa zaman önce bazı yeni bilgiler ortaya çıkmıştı. Bu bilgileri tamamlayıcı nitelikte gelen son görsellerde ise firmanın yeni modelleri bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. Bu doğrultuda aynasız modellerinin en üstüne amiral gemisi olarak NX1’i yerleştiren firma, giriş seviyesine ise yeni NX3000 ile F1 modellerini konumlandırmış durumda. Yeni içerikler ile beraber ayrıca firmanın yeni lenslerinden NX 50-150mm f/2.8 OIS STM lens modeli de ilk defa kullanıcıların beğenisine sunuldu.









Nikon





DigitalRev, Nikon Df ile Nikon D4 fotoğraf makineleri için karşılaştırma videosu yayınladı

Fotoğraf makinesi ve lens incelemelerine yeni çıkan ürünler doğrultusunda devam eden DigitalRev’den Kai, uzun zamandır satılan Nikon’un amiral gemisi D4 ile D4’ün sensörünü retro bir gövde tasarımıyla birleştiren Nikon Df fotoğraf makineleri için karşılaştırma videosu yayınladı. Gövde özellikleri, çekim hızları, netleme sistemleri ve ISO performansları açısında karşılaştırılan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.



