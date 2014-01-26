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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "26 Ocak 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Samsung

Samsung’un beklenen fotoğraf ürünleri yeniden göründü
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf sektöründeki pazar payını arttırmak için çalışmalarına devam eden Samsung tarafından kısa zaman önce bazı yeni bilgiler ortaya çıkmıştı. Bu bilgileri tamamlayıcı nitelikte gelen son görsellerde ise firmanın yeni modelleri bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. Bu doğrultuda aynasız modellerinin en üstüne amiral gemisi olarak NX1’i yerleştiren firma, giriş seviyesine ise yeni NX3000 ile F1 modellerini konumlandırmış durumda. Yeni içerikler ile beraber ayrıca firmanın yeni lenslerinden NX 50-150mm f/2.8 OIS STM lens modeli de ilk defa kullanıcıların beğenisine sunuldu.


Nikon     

DigitalRev, Nikon Df ile Nikon D4 fotoğraf makineleri için karşılaştırma videosu yayınladı
   
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makinesi ve lens incelemelerine yeni çıkan ürünler doğrultusunda devam eden DigitalRev’den Kai, uzun zamandır satılan Nikon’un amiral gemisi D4 ile D4’ün sensörünü retro bir gövde tasarımıyla birleştiren Nikon Df fotoğraf makineleri için karşılaştırma videosu yayınladı. Gövde özellikleri, çekim hızları, netleme sistemleri ve ISO performansları açısında karşılaştırılan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.


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Ed - 5 yıl
Samsung: "Elektroniğin her dalına girelim. Elektronik olan her şeyden biz de üretelim. Kalite önemli değil. Kaliteden doğan marka prestiji de önemli değil. Adımız görünsün yeter."
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Fujifilm Türkiye Mrk. 5 yıl
D-4 ile nehir kenarında çekip objektife üflemesine koptum.. Bu Kai ın incelemeleri değişik gerçekten..
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sertacaygun 5 yıl Ed -
Ed -

Samsung: "Elektroniğin her dalına girelim. Elektronik olan her şeyden biz de üretelim. Kalite önemli değil. Kaliteden doğan marka prestiji de önemli değil. Adımız görünsün yeter."



Sırf telefonların plastik kasası yüzünden bu tezi oluşturmanız ne ilginç

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