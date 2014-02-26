Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "26 Şubat 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Nikon





Nikon, Quick-Draw Strap ve Quick-Draw Strap S isimli iki yeni fotoğraf askısını duyurdu

Dün yaptığı duyuru ile yeni amiral gemisi D4s’i görücüye çıkartan Nikon, aynı zamanda yeni geliştirdiği iki yeni fotoğraf askısını da kullanıcıların beğenisine sundu. Quick-Draw Strap ve Quick-Draw Strap S isimleriyle hazırlanan ürünler, boyun yerine omuzdan güç alınarak makinelerin taşınmasına ve hızlı çekim yapılmasına imkan tanıyor. Quick-Draw Strap S’i Coolpix ve 1 serisi fotoğraf makineleri için, Quick-Draw Strap’ı ise DSLR fotoğraf makineleri için hazırlayan Nikon, ürünlerin resmi satış fiyatı ve tarihi hakkında ise bir bilgi vermedi.













Samsung

Samsung'un NX Mini aynasız fotoğraf makinesi ortaya çıktı

Samsung'dan 2014 yılı içerisinde beklenen fotoğraf makinelerinden NX Mini detayları ile ortaya çıktı. Özellikle ultra ince gövde yapısı ile dikkatleri üzerine çeken fotoğraf makinesi, bu inceleği 9mm kalınlığa sahip 9-27mm lensi ile tamamlıyor, bünyesinde 20MP BSI CMOS 1-inç sensör taşıyor, Full HD 30p video çekebiliyor, 3-inç ekranı öne doğru katlanabiliyor, 160-12800 ISO aralığı sunuyor, saniyede 22 kare gibi oldukça yüksek bir seri çekim hızına ulaşabiliyor ve gücünü DRIMe IV işlemcisinden alıyor. Çektiği görüntüleri MicroSD kartlar üzerine aktarabilen ürün, dahili flaş ile 1/16000 enstantane değeri gibi diğer ayrıntılara da sahip. Samsung NX Mini'nin fiyatı ve çıkış tarihi hakkında şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.











