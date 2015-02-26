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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "26 Şubat 2015"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sony

Sony’nin FE serisi yeni lenslerinin gözler önüne seren fotoğraflar yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyanın önemli isimlerinden Sony’nin resmi olarak Nisan ayında duyurması beklenen FE serisi Zeiss FE 35mm 1.4, FE 28mm f/2.0, FE 90mm f/2.8 Macro G OSS ve FE 24-240mm F/3.5-6.3 FE OSS lenslerinin Sony A7 üzerine takılmış hallerinin görselleri yayınlandı. Özellikle FE 24-240mm F/3.5-6.3 FE OSS boyutlarıyla dikkat çektiği lensler, uzun zamandır bekleniyor ve oldukça yüksek performans ortaya koyacakları tahmin ediliyor. (SAR)




Fujifilm

Fujifilm Orta Doğu yöneticisi Yuta Kawamura’dan firmanın geleceğine yönelik bazı açıklamalar geldi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
X-Sistem fotoğraf makinesi ailesi ve bu makineleri desteklediği Fujinon lensleriyle büyük bir başarı elde eden Fujifilm, şirketin Orta Doğu yöneticisi Yuta Kawamura’nın yaptığı açıklamalara göre bu yıl Orta Doğu pazarından %100 büyüme amaçlayarak 25,000 fotoğraf makinesi satmayı hedefliyor. Japonya, Amerika, Çin ve Avrupa pazarlarına Afrika ile beraber ciddi anlamda yaklaşan Orta Doğu’dan büyük beklentileri olduğunu belirten Kawamura, yüksek seviye fotoğraf makineleri üzerine odaklanmaya devam edeceklerini ve 2015 yılı içerisinde yeni bir üst seviye profesyonel fotoğraf makinesiyle kullanıcıların karşısına çıkacakları sözlerine ekliyor. (FR)





Canon

Canon’un “Cinema” serisi EOS C500 Mark 2 modeli NAB 2015 fuarı kapsamında geliyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Cinema serisi kamera modelleriyle video tarafından da önemli işler yapan dünya devi Canon, CanonRumors’un son haberine göre her yıl NAB (Ulusal Yayıncılar Birliği) tarafından organize edilen ve ABD Las Vegas Nevada'da düzenlenen NABSHOW kapsamında EOS C500 Mark 2 modelini kullanıcıların beğenisine sunacak. Teknik detayları henüz bilinmeyen bu model yanında firma tarafından 4K çözünürlükte çekim yapabileceği söylenen EOS C300 Mark 2 modeli de görücüye çıkartılacak. Ayrıca doğruluğu konusunda bazı soru işaretleri bulunan ve kısa süre önce teknik detayları ortaya çıkan C700x modeli de karşımıza çıkabilir. (CW)



Canon

DigitalRev TV, Canon 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM video incelemesini yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makinesi ve lens incelemelerine yeni çıkan ürünler doğrultusunda devam eden DigitalRev, kısa süre önce yaptığı EF-S 24mm F/2.8 STM incelemesi sonrası şimdi de Canon 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM’yi gerçek şartlar altında teste tabi tuttu. Sunduğu 100-400mm odak uzaklığıyla kişilere büyük bir çalışma alanı sunabilen lens, genel olarak oldukça beğenildi ve yerine geldiği versiyona oranla daha iyi bir seçenek olduğunu kanıtladı. Yayınlanan yeni incelemeyi direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.





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doctor_bey 4 yıl
C500 modeli 10 numara olacak, fiyatında iyi davranırlarsa tabi
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79elendil79 4 yıl
Makina Canon Askı Nikon ne ayak
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