Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "26 Temmuz 2013"

5 yıl
298
1
5
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.          

Panasonic       
Panasonic'in GX7 isimli fotoğraf makinesinin ilk görseli ortaya çıktı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Dünyaca ünlü elektronik firması Panasonic'in Ağustos ayı içerisinde piyasaya sunmasını beklediğimiz GX7 isimli kompakt fotoğraf makinesinin ilk görseli Almanya merkezli bir dergi tarafından yayınladı. Retro tasarım anlayışıyla üretildiğini gördüğümüz modelin ayrıca yüksek doğruluk oranına sahip teknik özellikleri de şu şekilde:
  • Titreşim önleme sistemine sahip 18MP sensör 
  • Maksimum 1/8000 enstantane hızı
  • Saniyede 5 kare seri çekim hızı
  • 2,76 milyon nokta elektronik vizör
  • 3-inç 1,04 milyon nokta hareketli ekran
  • Dahili Wi-Fi ve NFC kablosuz bağlantıları
  • "Focus Peaking" özelliği
  • Stereo Mikrofon
  • GH3 modeli ike benzer video performansı
  • Siyah ve siyah-gri karışımı magnezyum gövde yapısı
Panasonic tarafından hazırlanan GX7 fotoğraf makinesinin fiyat olarak ise 1000$ seviyesinde olacağı konuşuluyor. 
Canon
Canon'un 44.7MP çözünürlüğe sahip DSLR fotoğraf makinesi Ağustos ayından duyurulabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Uzun zamandır yüksek megapiksel değerine sahip yeni bir DSLR fotoğraf makinesi üretmesi beklenen ve yakın zamanda 75MP çözünürlüğünde bir makine üzerinde çalıştığını öğrendiğimiz Canon, PhotographyBay isimli internet sitesinin aldığı son bilgilere göre 44.7MP çözünürlüğe sahip bir makine üzerinde çalışıyor. Teknik olarak 8192 x 5462 piksel değeri, 4K video çekim desteği ve harici elektronik vizör yuvası gibi ayrıntıların konuşulduğu model, Ağustos ayında resmi olarak duyurulabilir.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
renklem 5 yıl
Canon, Nikon, Sony, Olympus, Pentax hepsi Japon markası ve hiçbiri bir diğerinin batmasını istemez, bunu Japon hükümeti de istemez. MP yarışmasında Nikon D800 ile 2012'ye ve 2013'e damga vurdu. Canon da 2013'ün 3. veya 4. çeyreğiyle 2014'ün bir kısmına damga vuracaktır. Sony de yeni geliştirdiği sensörlerle muhakkak fotoğraf kalitesinden söz ettirecektir ki aynasız retro RX1R ile Sony mükemmel bir iş çıkardı bence bu yıl. 44.7 Mp her şey değil, fotoğraf kalitelerine bakın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 5 yıl
44,7 4k video canon mp yarışında sony ve saz arkadaşlarını geride bırakacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jimi1984 5 yıl
Panasonic'in GX7'si resmen Fujifilm X-e1 ile Sony Nex 6'nın çiftleşmesinden çıkan çocuk gibi duruyor :)

Yakışıklı olmuş yeni çocuk :D

Canon ile nikon artık Megapiksel savaşına girdiler :)

Nikon 36 yaptı Canon 42 oooo bunun sonu Gigapiksele kadar gider 5-10 sene sonra :D :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
y3k 5 yıl
Teknolojiden nasibini fotoğrafçılık da iyiden iyiye alıyor. 44.7 MP, 4K video desteği ve 8192x5462 piksel değeri kulağa oldukça hoş geliyor. Bir de davul yakına gelince dinlemek lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ŞahEser 5 yıl
Böyle giderse yakında mp / sensör boyutu ilişkisinde cep telefonları ile yarışır hale gelinebilir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "Ramazan davulcusuna bahşiş vermekten kaçmayan" teknoloji ve oyun programı 5 yıl Android 4.3, Yeni Nexus, Chromecast, Yeni Droid serisi ve fazlası video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim