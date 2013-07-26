Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "26 Temmuz 2013"

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Panasonic

Panasonic'in GX7 isimli fotoğraf makinesinin ilk görseli ortaya çıktı

Dünyaca ünlü elektronik firması Panasonic'in Ağustos ayı içerisinde piyasaya sunmasını beklediğimiz GX7 isimli kompakt fotoğraf makinesinin ilk görseli Almanya merkezli bir dergi tarafından yayınladı. Retro tasarım anlayışıyla üretildiğini gördüğümüz modelin ayrıca yüksek doğruluk oranına sahip teknik özellikleri de şu şekilde:

Titreşim önleme sistemine sahip 18MP sensör

Maksimum 1/8000 enstantane hızı

Saniyede 5 kare seri çekim hızı

2,76 milyon nokta elektronik vizör

3-inç 1,04 milyon nokta hareketli ekran

Dahili Wi-Fi ve NFC kablosuz bağlantıları

"Focus Peaking" özelliği

Stereo Mikrofon

GH3 modeli ike benzer video performansı

Siyah ve siyah-gri karışımı magnezyum gövde yapısı

Panasonic tarafından hazırlanan GX7 fotoğraf makinesinin fiyat olarak ise 1000$ seviyesinde olacağı konuşuluyor.

Canon

Canon'un 44.7MP çözünürlüğe sahip DSLR fotoğraf makinesi Ağustos ayından duyurulabilir

Uzun zamandır yüksek megapiksel değerine sahip yeni bir DSLR fotoğraf makinesi üretmesi beklenen ve yakın zamanda 75MP çözünürlüğünde bir makine üzerinde çalıştığını öğrendiğimiz Canon, PhotographyBay isimli internet sitesinin aldığı son bilgilere göre 44.7MP çözünürlüğe sahip bir makine üzerinde çalışıyor. Teknik olarak 8192 x 5462 piksel değeri, 4K video çekim desteği ve harici elektronik vizör yuvası gibi ayrıntıların konuşulduğu model, Ağustos ayında resmi olarak duyurulabilir.