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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "26 Temmuz 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sony

Sony QX30'un geleceği kesinleşti
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Lens kamera konsepti ile akıllı cep telefonlarının fotoğraf kalitesini üstü seviyeye taşıyan Sony, Kore merkezli bir ajansın doğruladığı gelişmeye göre QX30 isimli yeni lens-kamera çözümünü kısa süre içerisinde kullanıcıların beğenisine sunacak. Lensin 30 kat optik yakınlaştırma desteğiyle geleceği şimdiye kadar öğrenilen detaylar arasında öne çıkıyor. (SAR)


Nikon

Nikon D810, taşıdığı sensör ile DxOMark’ın yeni lideri oldu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Nikon’un kısa süre önce duyurduğu yeni DSLR fotoğraf makinesi D810, taşıdığı Sony üretimi 36.3MP (FF/Tam Kare) çözünürlüğünde AA filtresi (OLPF -optik alçak geçiş filtresi-) olmayan sensörüyle DxOMark’ın testlerine katıldı. Yapılan incelemeler sonucunda Nikon D800, D800E, D4S, Sony A7R ve  Canon 5D Mark 3 gibi üst düzey modelleri geride bırakmayı başaran D810, bu sonuçla beraber DxOMark’ın sensör tabanlı ilk 10 listesinin de başına yerleşti.


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Elefue 4 yıl
Sony QX Aksiyon Kamerası
QX serisine su geçirmezlik geniş açı özelliği kazandırarak. Koruma kılıfı Kameraya özel harici ekran üreterek aksiyon kamerası pazarına sokmalı.
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theyapici 4 yıl
dxo nun nikonu kral ilan eden sensör testleri ne yani 5 d mark3 kotu mu demek oluyor bu hayır kesinlikle L serisi lenslerle gayet tatminkar bir makine 5 d mark 4 cıkana kadar gripsiz kategoride alınabilecek en iyi seceneklerden biri. a7r mesela tamam cok guzel ama evf ye alışmak zor ben alışamadım . Nikon 2 yılda bir makine cıkarma modasına uydu malesef cok kısa bir sure ama zaten esas dslr satışları alt modellerde oluyor tepe modeller toplam satışta yuzde 10 gibi az yer kaplıyor. Yatırımı lenslere yapmalı govdeler gidici. Teşekkürler can klasik dxo skorları işte ;)
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