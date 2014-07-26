Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "26 Temmuz 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Sony
Sony QX30'un geleceği kesinleşti
Lens kamera konsepti ile akıllı cep telefonlarının fotoğraf kalitesini üstü seviyeye taşıyan Sony, Kore merkezli bir ajansın doğruladığı gelişmeye göre QX30 isimli yeni lens-kamera çözümünü kısa süre içerisinde kullanıcıların beğenisine sunacak. Lensin 30 kat optik yakınlaştırma desteğiyle geleceği şimdiye kadar öğrenilen detaylar arasında öne çıkıyor. (SAR)
Nikon
Nikon D810, taşıdığı sensör ile DxOMark’ın yeni lideri oldu
Nikon’un kısa süre önce duyurduğu yeni DSLR fotoğraf makinesi D810, taşıdığı Sony üretimi 36.3MP (FF/Tam Kare) çözünürlüğünde AA filtresi (OLPF -optik alçak geçiş filtresi-) olmayan sensörüyle DxOMark’ın testlerine katıldı. Yapılan incelemeler sonucunda Nikon D800, D800E, D4S, Sony A7R ve Canon 5D Mark 3 gibi üst düzey modelleri geride bırakmayı başaran D810, bu sonuçla beraber DxOMark’ın sensör tabanlı ilk 10 listesinin de başına yerleşti.
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QX serisine su geçirmezlik geniş açı özelliği kazandırarak. Koruma kılıfı Kameraya özel harici ekran üreterek aksiyon kamerası pazarına sokmalı.