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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "26 Temmuz 2015"

3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Nikon
Nikon Avrupa, Nikkor AF-S 600mm f/4E FL ED VR ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sektörün büyük ismi Nikon, Nikon Avrupa'nın resmi Flickr hesabı üzerinden kısa zaman önce duyurduğu Nikkor AF-S 600mm f/4E FL ED VR lens modeliyle çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı. Doğa fotoğrafları için inanılmaz iyi bir alternatif oluşturan lens, 12,300$ fiyat etiketine sahip. Örnek çekimlere buradan ulaşabilirsiniz.
Sigma
Sigma'dan 2015 içerisinde yeni bir "Art" serisi lens modeli gelebilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sektörün öne çıkan lens üreticilerinden Sigma, CanonRumors'un son haberine göre 2015 yılı içerisinde yeni bir "ART" serisi (Firamnın Contemporary ile Sports'dan ayrı olarak kullandığı bir kategori ismi. Bu lensler üst seviye optik kaliteye odaklanıyor) lens ile karşımıza çıkabilir. Bu lensin 85mm f/1.4 ART olabileceği tahmin edilirken, raflardaki yerini ise 2016 yılında alması bekleniyor.
Canon
DxOMark, Canon 7D Mark 2 için önerdiği lensleri yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Canon'nun 7D yerine çok uzun bir aradan sonra duyurduğu DSLR fotoğraf makinesi 7D Mark 2, bildiğiniz üzere teknik detaylarıyla APS-C sensör taşıyan en iyi fotoğraf makineleri arasında yer alıyor. Fotoğraf dünyasının yakından tanıdığı isimlerden DxOMark'ın yayınladığı son liste ise bu makine için en ideal lens modellerini ortaya koyuyor;
  • En iyi ultra geniş açı zoom: Tokina AT-X 11-16mm f/2.8 PRO DX (1,800 TL)
  • En iyi standart zoom: Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM ART (2,900 TL)
  • En iyi süper zoom: Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM (1,050 Tl)
  • En iyi hızlı telefoto zoom: Sigma 120-300mm f/2.8 DG OS HSM SPORT (13,700 TL)
  • En iyi yavaş telefoto zoom: Canon EF 200-400 f/4L IS USM (40,000 TL)


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