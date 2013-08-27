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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "27 Ağustos 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Nikon   
Nikon, Coolpix L28, S3400, S3500, S4300, S4400, S5200, S6400, S6500, S9300 fotoğraf makineleri için yeni yazılım güncellemesi yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Yakın zamanda yeni fotoğraf makinesi ve lens modelleri ile karşımıza gelmesini beklediğimiz Nikon, eski makinelerine de verdiği desteği kesmiyor. Bu doğrultuda Coolpix serisi L28, S3400, S3500, S4400, S6400 modellerini 1.1 sürümüne, S4300 modelini 1.1 sürümüne ve S9300 modelini 1.3 sürümüne güncelleyen firma, makinelerde meydana gelen bazı açılmama sorunlarını düzeltiyor ve kablosuz kamera yardımcısı işlevini geliştiriyor.
Nikon tarafından yayınlanan güncellemelere buradan ulaşabilirsiniz. 

Sigma 
Sigma'nın büyük boyutlu sabit odak uzaklığına sahip yeni lensleri 2014 yılında gelebilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri de üretmesine rağmen daha çok kaliteli lensleriyle bilinen firmalardan Sigma, CanonRumors'un aldığı bilgilere göre 2014 yılı içerisinde 300mm, 400mm f/2.8 OS ve 500mm, 600mm f/4 lens modellerini resmi olarak kullanıcılar karşısına çıkartabilir. Firmanın yeni tasarım ve kalite anlayışıyla üretileceği tahmin edilen lenslerin, fiyat olarak ise Nikon ve Canon tarafından yer alan rakiplerinden daha ucuza satılacağı belirtiliyor.

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lyridder 5 yıl
Sigmanın objektif ebatları akıllara zararmış.
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theyapici 5 yıl
bakalım bu sigma tele art canon L serisine kalite anlamında gercekten rakip olup yarı fiyatına satabilecek mi.Eger başarırsa ornitocular ve spor fotografcıları daha ucuza objektif alabilirler
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PlutosDaddy 5 yıl
400mm f2.8 fena bişey olur, 2xtc tak 800mm f5.6
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zetnakah 5 yıl
Sigma Roketatar
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