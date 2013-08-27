Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "27 Ağustos 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Nikon

Nikon, Coolpix L28, S3400, S3500, S4300, S4400, S5200, S6400, S6500, S9300 fotoğraf makineleri için yeni yazılım güncellemesi yayınladı

Yakın zamanda yeni fotoğraf makinesi ve lens modelleri ile karşımıza gelmesini beklediğimiz Nikon, eski makinelerine de verdiği desteği kesmiyor. Bu doğrultuda Coolpix serisi L28, S3400, S3500, S4400, S6400 modellerini 1.1 sürümüne, S4300 modelini 1.1 sürümüne ve S9300 modelini 1.3 sürümüne güncelleyen firma, makinelerde meydana gelen bazı açılmama sorunlarını düzeltiyor ve kablosuz kamera yardımcısı işlevini geliştiriyor.

Nikon tarafından yayınlanan güncellemelere buradan ulaşabilirsiniz.





Sigma

Sigma'nın büyük boyutlu sabit odak uzaklığına sahip yeni lensleri 2014 yılında gelebilir

Fotoğraf makineleri de üretmesine rağmen daha çok kaliteli lensleriyle bilinen firmalardan Sigma, CanonRumors'un aldığı bilgilere göre 2014 yılı içerisinde 300mm, 400mm f/2.8 OS ve 500mm, 600mm f/4 lens modellerini resmi olarak kullanıcılar karşısına çıkartabilir. Firmanın yeni tasarım ve kalite anlayışıyla üretileceği tahmin edilen lenslerin, fiyat olarak ise Nikon ve Canon tarafından yer alan rakiplerinden daha ucuza satılacağı belirtiliyor.