Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "27 Ağustos 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Canon





Canon EF 35mm F1.4L II USM resmi olarak duyuruldu

Canon'un geçtiğimiz hafta içerisinde ilk bilgilerini verdiğimiz yeni lens modeli EF 35mm F1.4L II USM resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu. Yeni geliştirilen "Blue Spectrum Refractive" optikleriyle "chromatic aberration (Renk saçaklanması)" sorununu şimdiye kadar çıkan bütün teknolojilerden daha iyi oranda önleyebilen lens, odak uzaklığı ve diyafram değeriyle porte çekimleri için ideal bir çözüm oluşturuyor. Yerine geldiği ilk modelden daha sağlam olduğu belirtilen lensin, 760 gram ağırlılığı, 72mm filtre çapı ve 14 Element 11 Grup optik dizilimde 9 diyafram bıçağı bulunuyor. Ekim ayında raflardaki yerini alacak olan lens, 1800$ fiyat etiketine sahip.

Edelkrone





Edelkrone, QuickReleaseONE isimli yeni aparatını duyurdu

Ankara merkezli dünyaca ünlü fotoğraf aksesuarları üreticisi Edelkrone, QuickReleaseONE ismini verdiği yeni aparatını görücüye çıkarttı. Tüm fotoğraf makineleriyle uyumlu olarak tasarlanan aparat, temel olarak farklı cihazlar arasında hızlı geçişin kapılarını aralıyor. Birçok üçayak modelinde gördüğümüz "Quick Release" ya da Türkçe karşılığıyla hızlı bağlantı sürecini evrensel hale getiren QuickReleaseONE, direkt olarak makinelerin altına takılıyor ve ondan sonra istenilen her türlü (Tripod, slider vb.) noktaya hızlı bağlantı sağlıyor. 350 TL fiyat etiketi bulunan QuickReleaseONE'ın tanıtım videosunu burada izleyebilirsiniz.





Sony





DigitalRevTV, Sony FE 24-240mm f/3.5-6.3 incelemesini yayınladı

YouTube'un fotoğraf odaklı önemli kanalı DigitalRevTv, bu sefer Sony'nin tak-gez sınıfında yer alan FE 24-240mm f/3.5-6.3 lensini inceledi. Genel olarak fotoğraf kalitesi ve otomatik netleme performansıyla beğenilen lens, yakın çekimlere çok yatkın olmamasıyla bazı eleştiriler aldı. Sony'nin E-Bayonet aynasız (FF) gövdeleri için hazırlanan ve ülkemizde ortalama 3,000 TL'ye satılan lensin yayınlanan incelemesini direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.