Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "27 Aralık 2013"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Samsung





Samsung, NX300 aynasız fotoğraf makinesini v1.33 sürümüne güncelledi

Fotoğraf sektörü içerisinde istediği başarıyı tam anlamıyla yakalayamayan Samsung, v1.33 sürümüne yükselttiği NX300 model isimli aynasız fotoğraf makinesinin “Remote ViewFinder” özelliğine dokunmatik netleme ve akış kalitesini değiştirme özellikleri ekledi. Aynı zamanda Android işletim sistemli telefonlar ile kurulan kablosuz bağlantı hızı arttırılan fotoğraf makinesi, video kalitesi ve 60mm ile 85mm lenslerle yapılan tam zamanlı manuel netleme performansı açısından da geliştirmelere kavuşmuş durumda. Yayınlanan güncellemeye buradan ulaşabilirsiniz.









Nikon





NPS Japonya Nikon D4’ün satışını durdurdu

Nikon Professional Services ya da kısaca NPS, ekipman değiştirme programı kapsamında Japonya merkezli olarak Nikon D4’ün satışını durdurdu. Bu gelişme sonrasında da Nikon D4x dedikoduları yeniden gündeme geldi. Nikon D4 ile aynı gövde yapısına sahip olacağı belirtilen D4x, büyük ihtimal AA filtresi olmayan ve Nikon tarafından üretilen 36MP bir sensöre, saniyede 6 kare seri çekim hızına ve önemli video özelliklerine sahip olacak.





Nikon D4’ün satışının durması sonucu çıkması kuvvetlenen D4x, tahminler doğru çıkarsa 2014 yılının başlarında kullanıcıların beğenisine sunulacak.







