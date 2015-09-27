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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "27 Eylül 2015"

3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
İnceleme

CameraStoreTV, Sony A7R II'nin ilk inceleme bölümünü yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
YouTube'un öne çıkan fotoğraf makinesi ve lens inceleme kanallarından CameraStoreTV, bu sefer Sony'nin gelişmiş özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken FF (Tam Kare) aynasız fotoğraf makinesi A7R II'yi masaya yatırdı. Kyle Marquardt'ın konukluğunda gerçekleştirilen ve genel olarak oldukça olumlu yorunların yer aldığı testin ilk bölümünü aşağıda izleyebilirsiniz. 
Ricoh

Ricoh, yeni Pentax K-Bayonet yol haritasını yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Pentax'ın sahibi olduğu Ricoh, K-Bayonet için güncellediği yeni lens haritasını yayınladı. Haritaya mevcut lensler yanında 2015 ya da sonrasında duyurulacak üç yeni lens daha eklendi. Detayları bilinmeyen lensler, DA geniş açı zoom, D FA standart zoom ve D FA büyük çapa sahip geniş açı zoom olarak gösteriliyor. Yeni lenslerin yakın zaman içerisinde netleşebileceği de yapılan tahminler arasında yer alıyor.
Samsung

Samsung, sektörden çıkıyor haberlerini yalanladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde "fotoğraf makinesi pazarından çıkıyor" haberleri ile gündeme gelmişti. Ancak Samsung'dan yapılan resmi açıklama bu dedikodu ortadan kaldırıldı. Firma, fotoğraf makinesi ve lens üretimini durdurmak gibi planları olmadığını belirtti. Samsung, farklı ihtiyaçları sürekli olarak takip ettiklerini de açıklamasına dahil etti.

Nikon

Nikon ve Apple'ın ortak çalışmasında yeni bilgiler geldi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Kısa süre önce Nikon ve iOS mühendislerinin Apple'ın Cupertino'da yer alan merkezinde ortak bir çalışma üzerinde çalıştıklarını duymuştuk. Nikon Rumors'da yer alan habere göreyse bu ortak çalışmanın arkasında özel bir iOS uygulaması yer alıyor. Bu uygulama ile kişilerin WiFi teknolojisine sahip Nikon fotoğraf makinelerini direkt olarak telefonlarından güncelleyebileceği (Firmware), böylelikle de bilgisayarlara olan ihtiyacın ortadan kaldırılabileceği belirtildi. Bu ilginç uygulamanın ne zaman geleceği ise henüz açıklanmadı.

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SEO-Uzmanı 3 yıl
nikon yazılım konusunda canon'un ciddi şekilde gerisinde kaldı !
ben bile sözde hacklenmiş güncelleme de olsa güncelleme güncellemedir diye canon'u tercih ettim, nikon her zaman işi ağırdan aldı ama kullanıcı deneyimi açısından her ne kadar kullanmasam da apple ile ortaklığı bir birinin üzerine tam oturan 2 sistem olması oldukça sağlam bir iş birliği getirecek ama burada asıl mesele apple buna sadece bir eklenti uygulaması olarak mı destek verecek yoksa gerçekten sağlam bir destek mi verecek ? ana fikir güzel olsa da her şey ince ayrıntılarda bitiyor !
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SEO-Uzmanı 3 yıl
2. olarak sony uzun bir süre piyasaya girişi sonrası neredeyse 10 yıl kadar sonra fotoğraf aleminde yoğurtun maya tutması misali yavaştan ama sağlamca maya tutmaya başlıyor ! keşke vakti zamanında video kamera savaşları zamanında kendi formatını satmak uğruna çok dar bir piyasa olan profesyonel kamera sistemleri yerine aynı zamanda foto kamera işine girmiş olsaydı keşke ! sırf o 2. dünya savaşından kalma amerika formatına karşı piyasada standart savaşı oluşturmak için sony çok fazla yere gereksiz zaman kaynak ve insan gücü tüketti gibi !

peki ya bu format savaşlarının en sonunda ne oldu !?

h.264 çıktı sonra h.265 çıktı güncellene bilir yazılımla dün çıkan formatlar tarih oldu hikaye oldu !

en iyi olan herkesce kullanılır ve olay biter !
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