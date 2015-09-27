Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "27 Eylül 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

İnceleme





CameraStoreTV, Sony A7R II'nin ilk inceleme bölümünü yayınladı

YouTube'un öne çıkan fotoğraf makinesi ve lens inceleme kanallarından CameraStoreTV, bu sefer Sony'nin gelişmiş özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken FF (Tam Kare) aynasız fotoğraf makinesi A7R II'yi masaya yatırdı. Kyle Marquardt'ın konukluğunda gerçekleştirilen ve genel olarak oldukça olumlu yorunların yer aldığı testin ilk bölümünü aşağıda izleyebilirsiniz.

Ricoh

Ricoh, yeni Pentax K-Bayonet yol haritasını yayınladı Pentax'ın sahibi olduğu Ricoh, K-Bayonet için güncellediği yeni lens haritasını yayınladı. Haritaya mevcut lensler yanında 2015 ya da sonrasında duyurulacak üç yeni lens daha eklendi. Detayları bilinmeyen lensler, DA geniş açı zoom, D FA standart zoom ve D FA büyük çapa sahip geniş açı zoom olarak gösteriliyor. Yeni lenslerin yakın zaman içerisinde netleşebileceği de yapılan tahminler arasında yer alıyor.

Samsung





Samsung, sektörden çıkıyor haberlerini yalanladı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde "fotoğraf makinesi pazarından çıkıyor" haberleri ile gündeme gelmişti. Ancak Samsung'dan yapılan resmi açıklama bu dedikodu ortadan kaldırıldı. Firma, fotoğraf makinesi ve lens üretimini durdurmak gibi planları olmadığını belirtti . Samsung, farklı ihtiyaçları sürekli olarak takip ettiklerini de açıklamasına dahil etti.





Nikon





Nikon ve Apple'ın ortak çalışmasında yeni bilgiler geldi

Kısa süre önce Nikon ve iOS mühendislerinin Apple'ın Cupertino'da yer alan merkezinde ortak bir çalışma üzerinde çalıştıklarını duymuştuk. Nikon Rumors'da yer alan habere göreyse bu ortak çalışmanın arkasında özel bir iOS uygulaması yer alıyor. Bu uygulama ile kişilerin WiFi teknolojisine sahip Nikon fotoğraf makinelerini direkt olarak telefonlarından güncelleyebileceği (Firmware), böylelikle de bilgisayarlara olan ihtiyacın ortadan kaldırılabileceği belirtildi. Bu ilginç uygulamanın ne zaman geleceği ise henüz açıklanmadı.