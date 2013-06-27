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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "27 Haziran 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.    

Sony
DpReview, Sony RX100 II ve RX1R fotoğraf makinesi incelemeleri yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Gün içinde duyurduğu RX100 II ve RX1R fotoğraf makineleri ile gündeme bomba gibi düşen Sony'nin yeni cihazları için hızlı bir ön inceleme yayınlayan DpReview, makinelerin ayrıntılı teknik detayları ve gövde özellikleri yanında örnek fotoğraflar da hazırlanmış durumda.
Site tarafından yayınlanan incelemelere buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.
Sony, HVL-F43M isimli tepe flaşını duyurdu
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
İki yeni fotoğraf makinesi yanında ayrıca HVL-F43M isimli tepe flaşını da duyuran Sony, ürün gamını güncellemeye devam ediyor. Multi Interface Shoe desteği sayesinde farklı birçok Sony fotoğraf makinesiyle uyumlu olarak kullanılabilen flaş, üzerinde yer alan LED ışık sayesinde video çekimlerinde kullanılabiliyor. Kafası standart modellerin aksine yana doğru da hareket edebilen flaşın, Temmuz ayı içerisinde 400$ fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.
Canon
Canon, EOS M modeli için beklenen yazılım güncellemesini resmi olarak yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Aynasız pazardaki temsilcisi EOS M modeli için uzun zamandır beklenen 2.0.2 güncellemesini yayınlayan Canon, bu güncelleme ile fotoğraf makinesinin otomatik netleme performansını ciddi oranda arttırmış durumda. Ayrıca makineye EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM lens desteği ve bazı diller için güncellemeler de ekleyen 2.0.2 güncellemesine buradan ulaşabilirsiniz.


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y3k 5 yıl
Sony çok yakışıklı, sağlam ve kullanışlı görünüyor.
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renklem 5 yıl
olağan_şüpheli
rx100 e cevap gelsin artık diğer üreticilerden...

Samsung nx300... Örnek fotoğraflarına bakabilirsiniz:
photographyblog.com/...
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jimi1984 5 yıl
piiiisst Sharks Fuji X-E1 için yeni güncelleme çıktı bugün :) 1.05'den 1.06'ya


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Ebru3500 5 yıl
PROFEYONEL fotoğrafçılık için hangisi daha uygun sizce?
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CanTnçr 5 yıl jimi1984
jimi1984

piiiisst Sharks Fuji X-E1 için yeni güncelleme çıktı bugün :) 1.05'den 1.06'ya




Bugün mü çıktı




forum.donanimhaber.com/...



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