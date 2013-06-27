Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "27 Haziran 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Sony

DpReview, Sony RX100 II ve RX1R fotoğraf makinesi incelemeleri yayınladı

Gün içinde duyurduğu RX100 II ve RX1R fotoğraf makineleri ile gündeme bomba gibi düşen Sony'nin yeni cihazları için hızlı bir ön inceleme yayınlayan DpReview, makinelerin ayrıntılı teknik detayları ve gövde özellikleri yanında örnek fotoğraflar da hazırlanmış durumda.

buradan ve buradan ulaşabilirsiniz. Site tarafından yayınlanan incelemelereveulaşabilirsiniz.

Sony, HVL-F43M isimli tepe flaşını duyurdu

İki yeni fotoğraf makinesi yanında ayrıca HVL-F43M isimli tepe flaşını da duyuran Sony, ürün gamını güncellemeye devam ediyor. Multi Interface Shoe desteği sayesinde farklı birçok Sony fotoğraf makinesiyle uyumlu olarak kullanılabilen flaş, üzerinde yer alan LED ışık sayesinde video çekimlerinde kullanılabiliyor. Kafası standart modellerin aksine yana doğru da hareket edebilen flaşın, Temmuz ayı içerisinde 400$ fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.

Canon

Canon, EOS M modeli için beklenen yazılım güncellemesini resmi olarak yayınladı

Aynasız pazardaki temsilcisi EOS M modeli için uzun zamandır beklenen 2.0.2 güncellemesini yayınlayan Canon, bu güncelleme ile fotoğraf makinesinin otomatik netleme performansını ciddi oranda arttırmış durumda. Ayrıca makineye EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM lens desteği ve bazı diller için güncellemeler de ekleyen 2.0.2 güncellemesine buradan ulaşabilirsiniz.



