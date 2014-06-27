Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "27 Haziran 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Nikon
Nikon’un yeni DSLR fotoğraf makinesi D810 ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınlandı
Nikon’un tüm detaylarına burada değindiğimiz yeni FF sensörlü DSLR fotoğraf makinesi D810 ile çekilmiş resmi örnek fotoğraflar yayınlandı. Nikon marka lensler kullanılarak çekilmiş örneklere direkt olarak buradan ve buradan ulaşabilir, makinenin farklı şartlar altında gösterdiği performansı rahatlıkla inceleyebilirsiniz.
Fujifilm
Fujifilm, X-T1, X-E2, X-E1, X-PRO1, XQ1, X-A1 ve X-M1 için yeni yazılım güncellemeleri yayınladı
X-Sistem ile önemli bir başarı elde eden Fujifilm, seride yer alan X-T1, X-E2, X-PRO1, XQ1, X-A1 ve X-M1 fotoğraf makineleri yazılımsal olarak güncelledi. Ortak olarak (XQ1 hariç) “XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR” lens desteğini getiren yeni güncellemeler, ayrıca X-E2, X-PRO1 ve X-E1 için zoom lenslerle alakalı diyafram görüntüleme desteğini veriyor, X-A1 ile X-M1’e “instax SHARE SP-1” yazıcı desteğini ekliyor ve genel olarak birçok hata çözümüyle performans geliştirmesi sağlıyor. Güncellemelere buradan ulaşabilirsiniz.
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