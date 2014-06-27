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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "27 Haziran 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Nikon

Nikon’un yeni DSLR fotoğraf makinesi D810 ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınlandı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Nikon’un tüm detaylarına burada değindiğimiz yeni FF sensörlü DSLR fotoğraf makinesi D810 ile çekilmiş resmi örnek fotoğraflar yayınlandı. Nikon marka lensler kullanılarak çekilmiş örneklere direkt olarak buradan ve buradan ulaşabilir, makinenin farklı şartlar altında gösterdiği performansı rahatlıkla inceleyebilirsiniz.


Fujifilm

Fujifilm, X-T1, X-E2, X-E1, X-PRO1, XQ1, X-A1 ve X-M1 için yeni yazılım güncellemeleri yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
X-Sistem ile önemli bir başarı elde eden Fujifilm, seride yer alan X-T1, X-E2, X-PRO1, XQ1, X-A1 ve X-M1 fotoğraf makineleri yazılımsal olarak güncelledi. Ortak olarak (XQ1 hariç) “XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR” lens desteğini getiren yeni güncellemeler, ayrıca X-E2, X-PRO1 ve X-E1 için zoom lenslerle alakalı diyafram görüntüleme desteğini veriyor, X-A1 ile X-M1’e “instax SHARE SP-1” yazıcı desteğini ekliyor ve genel olarak birçok hata çözümüyle performans geliştirmesi sağlıyor. Güncellemelere buradan ulaşabilirsiniz.

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ulan64ude 4 yıl
fotoların boyutu çok yüksek yaw
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First_Person 4 yıl
Yayınlanan örnek fotoğrafların D800 ile çekilmediğini bir bakışta fark ettim, D810 ile çekildikleri aşikar. Çok fark var çoook!
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