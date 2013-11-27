Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "27 Kasım 2013"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Fujifilm





Fujifilm’in XF 10-24mm f/4 R OIS lens modeli 2014 Şubat ayında geliyor

Büyük bir başarı elde ettiği X-Sistem fotoğraf makinelerini hazırladığı yeni lensler ile desteklemeye devam eden Fujifilm, daha önce 20 Kasım denen XF 10-24mm f/4 R OIS lens duyurusunu gelen son bilgilere göre 2014 Şubat ayında erteledi. Teknik detayları ve fiyatı bilinmeyen lens, sunduğu aralık ile manzara çekimleri için ideal bir yapı oluşturacak.













Olympus





Olympus M.Zuiko 40-150mm f/2.8 Pro lens video incelemesi yayınladı

Sektörün tanıtına isimlerinden Olympus’un 2014 yılı içerisinde satışa sunulması beklenen M.Zuiko 40-150mm f/2.8 Pro lensi hakkında Mathieu Gasquet adlı YouTube kullanıcısı tarafından bir video inceleme yayınladı. Prototip üzerinden hazırlanan bu videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. Lensin resmi satış fiyatının 1200$ civarında olacağı tahmin ediliyor.



