Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "27 Mayıs 2013"









Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Canon

Canon 70D yeni geliştirilen otomatik netleme sistemi ile gelebilir

Uzun zamandır çıkması beklenen Canon 70D DSLR fotoğraf makinesi hakkında yeni bir dedikodu ortaya atıldı. CanonRumors'un haberine göre yeni geliştirilen bir otomatik netleme sistemiyle geleceği söylenen 70D, bu yeni sistemi taşıyan ilk Canon fotoğraf makinesi olacak. Yeni otomatik netleme sistemi hakkında başka bilgi yer almıyor olsa da, yeni ayrıntıların kısa süre içerisinde ortaya çıkacağı belirtiliyor.

Canon 70D beklentiler doğru çıkarsa Haziran ayında piyasaya sunulacak.

Olympus

Olympus'un, üç boyutlu kamera ve lens patentleri ortaya çıktı

Egami internet sitesi tarafından bulunan ve Olympus'a ait olduğu belirtilen patentler üzerinde 25mm f/2.8 - 24-41mm f/4.5-5.6 üç boyutlu lens modelleri ve bir adet kamera gövdesi yer alıyor. Olympus'tan kısa zaman içerisinde bu tarz bir fotoğraf makinesi beklenmiyor olsa da, büyük fotoğraf firmalarının üç boyutlu görüntüleme teknolojileri üzerinde çalışma göstermeye devam ettikleri ortaya çıkıyor.

Samyang

Samyang, 16mm F/2.0 ED AS UMC CS lens modelini yakında piyasaya sunuyor

Büyük fotoğraf firmaları için ürettiği fiyat-performans oranı yüksek lens modelleriyle bilinen Samyang, resmi Facebook hesabı üzerinden 16mm F/2.0 ED AS UMC CS lens modelini yakında piyasaya sunacağını açıkladı. Nikon AE, Canon, Sony A, Pentax, Canon M, Fujifilm X, Sony NEX, MFT, 4/3 ve Samsung NX sistemler ile uyumlu olarak geliştirilen lens, 13 element 11 grup optik dizilişe, 571 gram ağırlığa ve 77mm filtre çapına sahip.

Fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi belli olmayan lens modeli hakkında ayrıntılı bilgilerin kısa süre içerisinde firma tarafından açıklanması bekleniyor.

DigitalCameraWorld

DigitalCameraWorld, Sony Alpha 58 fotoğraf makinesi için video inceleme yayınladı

Fotoğraf makinesi ve lens modelleri için yaptığı ayrıntılı video incelemeler ile tanıdığımız DigitalCameraWorld'ün son konuğu Sony SLT sistem fotoğraf makinesi Alpha 58 oldu. Genel olarak makinenin tanıtıldığı ve örnek fotoğrafların yer aldığı videoyu aşağıda izleyebilir, makinenin ayrıntılı incelemesine ise buradan ulaşabilirsiniz.