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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "27 Mayıs 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Canon
Canon 70D yeni geliştirilen otomatik netleme sistemi ile gelebilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Uzun zamandır çıkması beklenen Canon 70D DSLR fotoğraf makinesi hakkında yeni bir dedikodu ortaya atıldı. CanonRumors'un haberine göre yeni geliştirilen bir otomatik netleme sistemiyle geleceği söylenen 70D, bu yeni sistemi taşıyan ilk Canon fotoğraf makinesi olacak. Yeni otomatik netleme sistemi hakkında başka bilgi yer almıyor olsa da, yeni ayrıntıların kısa süre içerisinde ortaya çıkacağı belirtiliyor.
Canon 70D beklentiler doğru çıkarsa Haziran ayında piyasaya sunulacak. 
Olympus
Olympus'un, üç boyutlu kamera ve lens patentleri ortaya çıktı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Egami internet sitesi tarafından bulunan ve Olympus'a ait olduğu belirtilen patentler üzerinde 25mm f/2.8 - 24-41mm f/4.5-5.6 üç boyutlu lens modelleri ve bir adet kamera gövdesi yer alıyor. Olympus'tan kısa zaman içerisinde bu tarz bir fotoğraf makinesi beklenmiyor olsa da, büyük fotoğraf firmalarının üç boyutlu görüntüleme teknolojileri üzerinde çalışma göstermeye devam ettikleri ortaya çıkıyor.
Samyang
Samyang, 16mm F/2.0 ED AS UMC CS lens modelini yakında piyasaya sunuyor
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Büyük fotoğraf firmaları için ürettiği fiyat-performans oranı yüksek lens modelleriyle bilinen Samyang, resmi Facebook hesabı üzerinden 16mm F/2.0 ED AS UMC CS lens modelini yakında piyasaya sunacağını açıkladı. Nikon AE, Canon, Sony A, Pentax, Canon M, Fujifilm X, Sony NEX, MFT, 4/3 ve Samsung NX sistemler ile uyumlu olarak geliştirilen lens, 13 element 11 grup optik dizilişe, 571 gram ağırlığa ve 77mm filtre çapına sahip.
Fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi belli olmayan lens modeli hakkında ayrıntılı bilgilerin kısa süre içerisinde firma tarafından açıklanması bekleniyor.
DigitalCameraWorld
DigitalCameraWorld, Sony Alpha 58 fotoğraf makinesi için video inceleme yayınladı
Fotoğraf makinesi ve lens modelleri için yaptığı ayrıntılı video incelemeler ile tanıdığımız DigitalCameraWorld'ün son konuğu Sony SLT sistem fotoğraf makinesi Alpha 58 oldu. Genel olarak makinenin tanıtıldığı ve örnek fotoğrafların yer aldığı videoyu aşağıda izleyebilir, makinenin ayrıntılı incelemesine ise buradan ulaşabilirsiniz.

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cakalll 5 yıl
bende dusunuyorum diyafram halkası ustunde af li lens neden yapmıyorlar acaba?
bide anlamadığım konu af odaklama sonyde ayağa düştü hala canon/nikon bu teknolojiye gecemedi bunuda anlamadım gitti...
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ozangunay 5 yıl
Diyafram halkası üstünde AF li lens yapılıyor, Fuji' nin X serisi makinaları için olan lenslerin hepsi bu şekilde, diyaframı lens üzerinden değiştiriyorsunuz.
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jeofizikci 5 yıl
şu samyang lenslerini af yapsa ama diyafram ve focus halkalarını manuel kullanma imkanını aynen korusa çok güzel olurdu.
teşekkurler.
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Zenci Forvet 5 yıl
Otomatik netleştirme inşallah gelir.
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