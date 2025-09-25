PlayStation ilginç bir ödül programı başlatıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Popüler oyunların tematik aksesuarlarına erişmekte zorluk yaşayan oyuncular için PlayStation yeni bir ödül programı başlatıyor. Artık oyunlarda elde ettiğiniz kupalarla farklı eşyaların kilidini açabileceksiniz.

Franchise Rewards

Franchise Rewards adıyla başlayan programda ilk olarak Ghost of Tsushima oyununun eşyaları listelendi. Oyunda “Living Legend" Platinum kupasını alan oyuncular 25$ değerinde hatıra rozetine erişebiliyor. “Mono No Aware" Gold kupasını alanlar ise 30$ değerinde tişörte erişebiliyor.

Sonraki dönemde Ghost of Yotei başta olmak üzere pek çok oyun bu programa dahil edilecek. Oyuncuların 31 Aralık tarihine kadar programın web sitesine PlayStation hesabı ile giriş yaparak ödülünü alması gerekiyor. Diğer programlardan farklı olarak eşyaların ücretini ödemeniz gerekiyor. Ödül programı sadece bu eşyalara erişim hakkı tanıyor.



