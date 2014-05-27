Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "27 Mayıs 2014"

4 yıl
247
1
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Samsung

Samsung’un NX1 aynasız fotoğraf makinesi Photokina kapsamında duyurulabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makinesi sektörünün önemli oyuncularından Samsung, PhotoRumors’un son haberine göre NX1 model isimli aynasız fotoğraf makinesini önümüzdeki Eylül ayında düzenlenecek Photokina fuarı kapsamında duyurmaya hazırlanıyor. Su geçirmez bir gövde ve 28MP çözünürlüğünde APS-C sensör ile hazırlandığı belirtilen NX1, tahminler doğru çıkarsa 4K video çekimi yapabilecek, Android işletim sistemi kullanacak ve beraberinde NX 50-150mm f/2.8 OIS STM lens duyurusunu da getirecek. (PR)


İnceleme / Test

TheCameraStoreTV, güncel aynasız fotoğraf makinelerinin otomatik netleme performanslarını karşılaştıran yeni bir video yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Hazırladığı fotoğraf makinesi, video kamera, lens ve aksesuar incelemeleri ile tanınan önemli YouTube kanallarından TheCameraStoreTV, bu sefer dünyanın en iyi ya da en hızlı otomatik netleme sistemine sahip fotoğraf makineleri olarak lanse edilen Fujifilm X-T1, Panasonic GH4, Sony A6000 ve Olympus OMD E-M1 için ortak bir test yayınladı. Sürekli ve tek noktalı otomatik netleme performansları açısından karşılaştırılan modellerden dördüncü sırayı Fujifilm X-T1, üçüncü sırayı Olympus OMD E-M1, ikinci sırayı A6000, ilk sırayı ile Panasonic’in 4K video çekim kapasitesiyle dikkat çeken GH4 modeli aldı. Birçok örnek çekimin de yer aldığı incelemeyi direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BLoWeR 4 yıl
Bu adam tam bir yalaka ve direk yanlı test yapar... Parayı verenin düdüğünü çalar... Zamanında Fujinin HS leri ile 800mm Nikon test edip ne gerek var Nikon 800 e diyecek kadar ileri gitmişti... Kendi çalar, kendi oynar...

A6000, XT-1 den hızlı diyor ama net fotolar daha az... X-T1 daha yavaş burst veriyor ama net fotosu çok dediği halde...SIrf hızlı diye A6000 daha iyi diyor.. Net olmayan hızlı AF yi kim ne yapsın...

A6000 yukarıda test edilen makineler içinde en hızlı foto çeken, ama en az net foto veren makinedir. Kısaca süslü bebektir... "Tracking mode" da tabiki bu dediğim... Durağan fotolarda hepsi iyi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl LG G3 için geri sayım başladı: Yeni nesil süper telefondan neler bekliyoruz? 5 yıl Creative Hitz serisi kafa üstü kulaklıklar video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim