Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "27 Mayıs 2014"

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Samsung





Samsung’un NX1 aynasız fotoğraf makinesi Photokina kapsamında duyurulabilir

Fotoğraf makinesi sektörünün önemli oyuncularından Samsung, PhotoRumors’un son haberine göre NX1 model isimli aynasız fotoğraf makinesini önümüzdeki Eylül ayında düzenlenecek Photokina fuarı kapsamında duyurmaya hazırlanıyor. Su geçirmez bir gövde ve 28MP çözünürlüğünde APS-C sensör ile hazırlandığı belirtilen NX1, tahminler doğru çıkarsa 4K video çekimi yapabilecek, Android işletim sistemi kullanacak ve beraberinde NX 50-150mm f/2.8 OIS STM lens duyurusunu da getirecek. (PR)









İnceleme / Test





TheCameraStoreTV, güncel aynasız fotoğraf makinelerinin otomatik netleme performanslarını karşılaştıran yeni bir video yayınladı

Hazırladığı fotoğraf makinesi, video kamera, lens ve aksesuar incelemeleri ile tanınan önemli YouTube kanallarından TheCameraStoreTV, bu sefer dünyanın en iyi ya da en hızlı otomatik netleme sistemine sahip fotoğraf makineleri olarak lanse edilen Fujifilm X-T1, Panasonic GH4, Sony A6000 ve Olympus OMD E-M1 için ortak bir test yayınladı. Sürekli ve tek noktalı otomatik netleme performansları açısından karşılaştırılan modellerden dördüncü sırayı Fujifilm X-T1, üçüncü sırayı Olympus OMD E-M1, ikinci sırayı A6000, ilk sırayı ile Panasonic’in 4K video çekim kapasitesiyle dikkat çeken GH4 modeli aldı. Birçok örnek çekimin de yer aldığı incelemeyi direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.



