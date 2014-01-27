Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "27 Ocak 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Sony
Dpreview, Sony’nin FF (Tam Kare) sensörlü fotoğraf makinesi A7 için inceleme yayınladı
Sony’nin geçtiğimiz döneme damgasını vuran fotoğraf makinelerinden FF (Tam Kare) sensörlü fotoğraf makinesi A7, Dpreview tarafından ayrıntılı bir şekilde masaya yatırıldı. Genel olarak gövde yapısı, görüntü kalitesi, hareketli LCD ekranı, Wi-Fi ile NFC kablosuz bağlantı destekleri, firmanın hazır çekim modları, çok iyi video kalitesi ve bağlantı portlarıyla beğeni toplayan A7, dahili flaş sorunları, limitli çekim ömrü, dahili RAW çevirme özelliği olmaması, JPEG çıktı kalitesinin düşük olması, uzun açılma süresi ve genel kullanımı etkileyen bazı çekim sorunları nedeniyle olumsuz yorumlar aldı. Sonuçta ortalama %80 puan elde eden Sony A7, Dpreview’den gümüş ödül almaya hak kazandı. Örnek fotoğrafların da yer aldığı ayrıntılı incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.
Tamron
ePhotozine, Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD lens incelemesini yayınladı
Fotoğraf dünyasının önemli internet sitelerinden ePhotozine, Tamron’un sunduğu geniş aralık ile daha çok spor, aksiyon ve yakınlaştırma ihtiyacı duyulan çekim tarzları için hazırlanan ve Vibration Compensation isimli titreşim önlenme sistemiyle elde yapılan çekimlere büyük yardımcı olan Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD lensi için yeni bir inceleme hazırladı. Teknik olarak F5.0 - F6.3 maksimum, F32.0 - F40.0 minimum diyafram değerine, 9 diyafram bıçağına, 20 element 13 grup optik dizilime, 2.7m minimum netleme mesafesine, 95mm filtre çapına ve 1951 gram ağırlığa sahip olan SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD, ePhotozine tarafından düşük optik bozulma, gövde kalitesi, uygun fiyatı, merkez keskinlik performansı, etkili titreşim önleme sistemi ve düşük parlama seviyesi açısından beğenilirken, olumsuz olarak sadece suya karşı dayanıklı gövde yapısı bulunmaması gösterildi. Yüksek oranda tavsiye edilen lensin örnek fotoğrafların da yer aldığı incelemesine buradan ulaşabilirsiniz.
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