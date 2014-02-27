Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "27 Şubat 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Panasonic
Panasonic’in 4K video çekimi yapabilen kamerası GH4 ile çekilmiş yeni fotoğraflar yayınlandı
Panasonic tarafından Şubat ayının başında duyurulan ve 4K video çekimi yapabiliyor olmasıyla dikkat çeken kamera modeli GH4’ile çekilmiş yeni örnek fotoğraflar yayınladı. Panasonic 35-100 lens modeli ve Kenko Otomatik Uzatma Tüpü kullanılarak çekilen ve daha çok yakın çekim performansını gözler önüne seren örneklere direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.
Nikon
Nikon D4 ile D4s’in karşılaştırıldığı (ISO açısından) örnek fotoğraflar yayınladı
Nikon’un geçtiğimiz günlerde duyurduğu üst düzey yeni DSLR fotoğraf makinesi D4s ile yerine geldiği D4 arasında örnek karşılaştırma fotoğrafları yayınladı. Aynı ortamda ISO 204,800 seviyesinde çekilen fotoğraflarda vaat edildiği gibi daha iyi noise (Kumlama) performansı ortaya koyabilen D4s, maksimum ISO 409,6000 seviyesinde ise çekilen objenin genel hatlarını rahatlıkla ortaya koyabiliyor. Makine ile çekilen diğer örnek fotoğrafları ise burada inceleyebilirsiniz.
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Düşük ışık koşulunda yüksek enstantane değerine ihtiyaç duyulduğunda ya da basın fotoğrafçıları için flaş kullanılamayan gece çekimlerinde yardımı oluyor.