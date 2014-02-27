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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "27 Şubat 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Panasonic

Panasonic’in 4K video çekimi yapabilen kamerası GH4 ile çekilmiş yeni fotoğraflar yayınlandı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Panasonic tarafından Şubat ayının başında duyurulan ve 4K video çekimi yapabiliyor olmasıyla dikkat çeken kamera modeli GH4’ile çekilmiş yeni örnek fotoğraflar yayınladı. Panasonic 35-100 lens modeli ve Kenko Otomatik Uzatma Tüpü kullanılarak çekilen ve daha çok yakın çekim performansını gözler önüne seren örneklere direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.


Nikon

Nikon D4 ile D4s’in karşılaştırıldığı (ISO açısından) örnek fotoğraflar yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Nikon’un geçtiğimiz günlerde duyurduğu üst düzey yeni DSLR fotoğraf makinesi D4s ile yerine geldiği D4 arasında örnek karşılaştırma fotoğrafları yayınladı. Aynı ortamda ISO 204,800 seviyesinde çekilen fotoğraflarda vaat edildiği gibi daha iyi noise (Kumlama) performansı ortaya koyabilen D4s, maksimum ISO 409,6000 seviyesinde ise çekilen objenin genel hatlarını rahatlıkla ortaya koyabiliyor. Makine ile çekilen diğer örnek fotoğrafları ise burada inceleyebilirsiniz.



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kralkarga 5 yıl
elalem de hala megapixelden bahsetsin.
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tzlc76 5 yıl
Bizede '' Abi çok iyi yaa'' demek düşer..
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Asarhaddon 5 yıl
iso 204800 gibi bir değerde ve %100 crop'ta bu kadar detay verebiliyor bir de D4'teki gibi saçaklanma yok. Gündelik kullanımda yukarıdaki test verisine benzer bir performansı olursa bu makinenin bize de "fevkaldenin fevkinde efenim" demek düşüyor
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theory of a dead man 5 yıl
Merak ediyorum, iso 204800 değeri hangi kullanım koşullarında gerekli oluyor? Yoksa olay firmaların sidik yarışından mı ibaret?
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CanTnçr 5 yıl Asarhaddon
Asarhaddon

iso 204800 gibi bir değerde ve %100 crop'ta bu kadar detay verebiliyor bir de D4'teki gibi saçaklanma yok. Gündelik kullanımda yukarıdaki test verisine benzer bir performansı olursa bu makinenin bize de "fevkaldenin fevkinde efenim" demek düşüyor

Düşük ışık koşulunda yüksek enstantane değerine ihtiyaç duyulduğunda ya da basın fotoğrafçıları için flaş kullanılamayan gece çekimlerinde yardımı oluyor.
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