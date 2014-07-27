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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "27 Temmuz 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sigma

DigitalRevTV, Sigma 50mm F/1.4 DG Art lens incelemesini yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Kısa süre önce Sigma 50mm F1.4 Art, Canon 50mm F1.2 L ve Nikon 58mm F1.4G lensler için karşılaştırma videosu yayınlayan DigitalRevTV, bu sefer direkt olarak Sigma 50mm F1.4 Art DG’nin incelemesini görücüye çıkarttı. Genel olarak fotoğraf kalitesi ve kesinlik seviyesi açısından beğenilen lens, büyük gövdesi ile düşük bokeh (Bulanık alan) performansı açısından ise eleştirilere maruz kaldı. Yayınlanan bu yeni incelemeyi direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.


Samyang

Samyang, kısa süre içerisinde yeni bir 50mm lens ile karşımıza çıkabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Farklı isimler altında üretim yapan önemli firmalardan Samyang, bir kullanıcının sorusuna verdiği cevaba göre yeni 50mm lensini satışa sunmaya hazırlanıyor. Daha önceden gelen bilgilere göre ise bu yeni lensin 50mm F/1.2 olabileceği söyleniyor.


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batucan05bb 4 yıl
sigma haberi daha önce verilmişti ?
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