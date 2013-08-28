Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "28 Ağustos 2013"

5 yıl
438
1
3
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Olympus
Olympus, yeni amiral gemisinin tanıtımı için etkinlik davetiyeleri göndermeye başladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
13 Eylül tarihinde yapacağı bir etkinlik kapsamında teknik olarak 16MP ( E-M5 fotoğraf makinesi içerisinde kullanılan görüntüleme sensörünün Anti Aliasing filtresi olmayan hali) sensöre, 81 otomatik netleme noktasına, saniyede 10 kare seri çekim hızına, dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğine, 1/320 saniye flaş senkron hızına, 1/8000-60s enstantane hızına, 3-inç hareketli LCD ekrana, 2,36 milyon piksel elektronik vizöre, MFT sistem yapısına, 122mm × 68mm × 37mm ölçülere ve 430 gram ağırlığa sahip yeni amiral gemisi E-M1 fotoğraf makinesini ve yeni 12-40 mm lens modelini duyuracağını bildiğimiz Olympus, bu etkinlik için davetiyeler göndermeye başladı. Bu etkinlikten bir ya da iki gün önce resmi olarak ortaya çıkacağı belirtilen fotoğraf makinesi uzun zamandır merakla bekleniyor ve retro tasarım anlayışıyla hazırlanıyor.
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Voigtlander
Voigtlander'ın güncel lenslerinden Nokton 42.5mm f/0.95 modeli için yeni bir video inceleme yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
ABD merkezli olarak dağıtılmaya başlanan Nokton 42.5mm f/0.95 lens modeli için yaptığı birçok inceleme ile adından sıkça söz ettiren fotoğrafçı Steve Huff yeni bir video inceleme yayınladı. MFT sistem ile uyumlu olarak hazırlanan ve F/0.95 diyafram değeriyle ileri derece düşük ışık performansı sunan lens, portre çekimler için ideal bir yapı ortaya koyuyor. Gövde kalitesi, teknik özellikleri ve örnek çekimlerin yer aldığı incelemeyi direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
madmax50 5 yıl
Haber için teşekkürler Sharks, 12-40 lens güzelmiş sabit 2.8. Bu Olympus muhteşem lensler çıkarıyor ama işte 2x çarpanlı sensör düşündürüyor. APSC sensörlü OMD olsa tadından yenmezdi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Divinity 5 yıl
Voigtlander inanılmaz işler çıkartıyor cidden, 50mm f1.1'den sonra 42.5mm f0.95!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mesut Çevik ile Canlı "Yeni iPhone, Xperiz Z One (Honami)" ve fazlası TEKRAR YAYIN 5 yıl Huawei Ascend P6 hakkında merak edilen her şey 5 yıl Google Chromecast video inceleme "35$'lık minik cihaz ile televizyonlar medya merkezine dönüşüyor" 5 yıl Asus yeni nesil süper modemini tanıttı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim