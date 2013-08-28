Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "28 Ağustos 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Olympus

Olympus, yeni amiral gemisinin tanıtımı için etkinlik davetiyeleri göndermeye başladı

13 Eylül tarihinde yapacağı bir etkinlik kapsamında teknik olarak 16MP ( E-M5 fotoğraf makinesi içerisinde kullanılan görüntüleme sensörünün Anti Aliasing filtresi olmayan hali) sensöre, 81 otomatik netleme noktasına, saniyede 10 kare seri çekim hızına, dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğine, 1/320 saniye flaş senkron hızına, 1/8000-60s enstantane hızına, 3-inç hareketli LCD ekrana, 2,36 milyon piksel elektronik vizöre, MFT sistem yapısına, 122mm × 68mm × 37mm ölçülere ve 430 gram ağırlığa sahip yeni amiral gemisi E-M1 fotoğraf makinesini ve yeni 12-40 mm lens modelini duyuracağını bildiğimiz Olympus, bu etkinlik için davetiyeler göndermeye başladı. Bu etkinlikten bir ya da iki gün önce resmi olarak ortaya çıkacağı belirtilen fotoğraf makinesi uzun zamandır merakla bekleniyor ve retro tasarım anlayışıyla hazırlanıyor.

Voigtlander

Voigtlander'ın güncel lenslerinden Nokton 42.5mm f/0.95 modeli için yeni bir video inceleme yayınladı

ABD merkezli olarak dağıtılmaya başlanan Nokton 42.5mm f/0.95 lens modeli için yaptığı birçok inceleme ile adından sıkça söz ettiren fotoğrafçı Steve Huff yeni bir video inceleme yayınladı. MFT sistem ile uyumlu olarak hazırlanan ve F/0.95 diyafram değeriyle ileri derece düşük ışık performansı sunan lens, portre çekimler için ideal bir yapı ortaya koyuyor. Gövde kalitesi, teknik özellikleri ve örnek çekimlerin yer aldığı incelemeyi direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.