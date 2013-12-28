Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "28 Aralık 2013"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Nikon





Nikon’un D3300, iki yeni lens ve Coolpix serisi yeni fotoğraf makineleri 7 Ocak 2014 tarihinde geliyor

Sektörün en büyüklerinden dünyaca ünlü Nikon, NikonRumors’un yayınladığı bilgilere göre giriş seviyesi yeni DSLR fotoğraf makinesi D3300’ü, Nikkor 35mm f/1.8G FX ile 18–55mm f/3.5–5.6G DX lenslerini ve yüksek ihtimalle P330 ile P520 modellerinin yerine duyurulacak Coolpix serisi yeni fotoğraf makinelerini 7 Ocak 2014 tarihinde CES fuarı kapsamında resmi olarak duyuracak ve kullanıcıların beğenisine sunacak.









Eğitim





Kutay Kösem, video serisine temel fotoğraf bilgileriyle alakalı yeni bir konu daha ekledi

Fotoğraf üzerine hazırladığı eğitim videolarına devam eden Kutay Kösem, kısa süre önce yayınladığı “Flaş ve Işık Kullanımı” isimli konusunda anlattıklarını örneklendirdiği “Flaş Kullanım Örnekleri” yeni videosunu takipçilerinin beğenisine sundu. Özellikle fotoğraf çekmeye yeni başlayan kişiler için oldukça sade bir dille anlatılan bu yeni videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilir, Kutay Kösem'in diğer videolara ise buradan ulaşabilirsiniz.



