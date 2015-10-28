Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "28 Ekim 2015"

Canon





Canon, diğer firmalar tarafından üretilen sensörleri test ediyor

Satışa sunduğu fotoğraf makinelerinde Nikon'dan farklı olarak kendi geliştirdiği sensörleri kullanan Canon, gelen bazı bilgilere göre artık üçüncü parti FF (Tam Kare) sensörleri de test ediyor. Bu noktada hazırladığı inanılmaz sensörleriyle dikkat çeken Sony ve çözümleri akıllara gelirken, kısa süre önce 250MP'lik FF sensörünü tanıtan Canon'un amiral gemisi olmayan bazı modellerinde artık başka firmalar tarafıdan üretilen sensörlere de yer verebileceği söyleniyor.

Canon'dan yıl bitmeden yeni bir L serisi "BR" lens gelebilir

Oldukça iyi bir lens ürün gamına sahip olan Canon, bazı duyumlara göre yıl bitmeden yeni bir L serisi "BR lens ile karşımıza çıkacak. Bu lensin EF 16-35mm f/2.8L II'nin yerini alacak olan model olduğu konuşulurken, EOS-1D X ve EOS 5D Mark III'ün 2016 yılında yenileneceği düşünüldüğünde zamanlamanın oldukça iyi olduğu söyleniyor. BR lensler "Blue Spectrum Refractive " isimli özel bir optik kullanıyor ve böylece neredeyse sıfıra yakın renk sapması oluşturuyor.

Sony





Sony'den 5 Kasım tarihinde yeni ürünler geliyor

Sektörün yenilikçi firması Sony, SonyAlphaRumors'un son haberine göre 5 Kasım tarihinde yeni ürünler duyurmaya hazırlanıyor. Firmanın bu kapsamda kullanıcıların karşısına yeni FE serisi lensler çıkartabileceği, aynı zamanda da yeni bir A-Bayonet fotoğraf makinesini tanıtabileceği söyleniyor.

Olympus





Olympus E-M10 II'nin satışları 6 Kasım tarihinde yeniden başlıyor

Olympus Japonya, geçtiğimiz haftalarda durdurulan E-M10 II satışlarının 6 Kasım tarihinde yeniden başlayacağını resmi olarak duyurdu. Makinenin satışı, üretimde yaşanan bir sıkıntının oluşturduğu "plastik bayonetli lenslerin düşme riski nedeniyle" durdurulmuştu. Olympus E-M10 II'ni gövde fiyatı 650$ seviyesinde yer alırken, 14-42mm lens kombinasyonu içinse 799$ ödemek gerekiyor.