Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "28 Eylül 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Pentax

Pentax'ın APS-C sensörlü yeni DSLR fotoğraf makinesi K-3'ün ilk görseli ortaya çıktı

Fotoğraf makinelerinin görsellerine resmi duyuruları öncesi bir şekilde ulaşarak paylaşmaya devam eden Digicame-info, bu sefer Pentax'ın K-3 isimli DSLR fotoğraf makinesinin ilk görselini yayınladı. 20 MP çözünürlüğünde bir AA filtresi olmayan APS-C sensöre, PRIME III görüntü işlemcisine, 100% kapsama alanına sahip vizöre, dört durak avantaj sağlayan dahili görüntü sabitleme teknolojisine, USB 3.0 bağlantı yuvasına, Full HD 30p / 60i video çekim kapasitesine, yeni flaş sistemine, hepsi çapraz ve takip yeteneğine sahip otomatik netleme sistemine, henüz netleşmeyen bazı kamera için özelliklere, 86K RGB ışık ölçüm sistemine, 800 gram ağırlığa ve siyah ile gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğine ve firmanın bir değer fotoğraf makinesi K5 benzeri bir gövdeye sahip olacağı belirtilen K3, beraberinde Pentax'ın yeni DA 18-70mm f/2.8 lens modeliyle beraber 1,200$ fiyat seviyesinde Ekim ayı içerisinde resmen duyurulabilir.

Samsung

Samsung'un NX300 yerine hazırladığı NX300m modeli için resmi kullanma kılavuzu ortaya çıktı

Samsung'un aynasız sistem yapısına sahip kompakt fotoğraf makinesi NX300'ün yerine hazırlandığı belirtilen ve firmanın resmi sitesi üzerinden erişim sağlanabilen bir kullanma kılavuzunda ortaya çıkan NX300m, NX300 ile benzer teknik özellikleri taşıyor. Makinenin farklılaştığı tek nokta ise NX300m üzerinde çok daha esnek hareket kabiliyetine sahip bir LCD ekran kullanılıyor olması. Firma tarafından yayınlanan kullanma kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.



