Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "28 Haziran 2013"

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Canon

Canon 70D'nin teknik özellikleri belli oldu

Canon'un uzun zamandır piyasada olan 60D DSLR fotoğraf makinesinin yerine gelmesi beklenen 70D'nin teknik özellikleri belli oldu. CanonRumors'un bulduğu tanıtım broşürü üzerinden piyasaya çıkacağı kesinleşen model, teknik olarak 20.2 MP CMOS sensöre, DIGIC5 görüntü işlemcisine, hepsi çapraz 19 noktadan otomatik netleme sistemine, saniyede 7 kare seri çekim hızına, günümüz şartlarına uygun dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğine, 3-inç hareketli LCD ekrana, maksimum ISO 12,800 değerine ve Full HD video yanında HDR çekim özelliklerine sahip olacak.

2 Temmuz tarihinde resmi duyurusunun yapılacağı belirtilen 70D, tahminler doğru çıkarsa 1,199$ fiyat etiketiyle satılacak. Ayrıca 70D ile birlikte aynı tarihe Canon 8D isimli yeni bir fotoğraf makinesi de karşımıza çıkabilir.

Hasselblad

Hasselblad, yıl sonunda iki yeni kompakt ve bir yeni DSLR fotoğraf makinesi piyasaya sunabilir

Ürettiği orta format fotoğraf makineleri ile ünlü Hasselblad, resmi internet sayfasına koyduğu bir iş ilanı üzerinden iki yeni kompakt ve bir yeni DSLR fotoğraf makinesi piyasaya sunacağını belirtti. Yakın zamanda satışa çıkan Lunar isimli kompakt fotoğraf makinesi için Sony ile çalışma yürüten Hasselblad'ın, yeni modellerinde de bu ortaklığı sürdürmesi ve RX100 II, RX1R, A77 ya da A99 fotoğraf makineleri üzerine kurulu modellerle karşımıza çıkması bekleniyor.