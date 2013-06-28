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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "28 Haziran 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.    

Canon
Canon 70D'nin teknik özellikleri belli oldu
Canon'un uzun zamandır piyasada olan 60D DSLR fotoğraf makinesinin yerine gelmesi beklenen 70D'nin teknik özellikleri belli oldu. CanonRumors'un bulduğu tanıtım broşürü üzerinden piyasaya çıkacağı kesinleşen model, teknik olarak 20.2 MP CMOS sensöre, DIGIC5 görüntü işlemcisine, hepsi çapraz 19 noktadan otomatik netleme sistemine, saniyede 7 kare seri çekim hızına, günümüz şartlarına uygun dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğine, 3-inç hareketli LCD ekrana, maksimum ISO 12,800 değerine ve Full HD video yanında HDR çekim özelliklerine sahip olacak.
2 Temmuz tarihinde resmi duyurusunun yapılacağı belirtilen 70D, tahminler doğru çıkarsa 1,199$ fiyat etiketiyle satılacak. Ayrıca 70D ile birlikte aynı tarihe Canon 8D isimli yeni bir fotoğraf makinesi de karşımıza çıkabilir.
Hasselblad
Hasselblad, yıl sonunda iki yeni kompakt ve bir yeni DSLR fotoğraf makinesi piyasaya sunabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Ürettiği orta format fotoğraf makineleri ile ünlü Hasselblad, resmi internet sayfasına koyduğu bir iş ilanı üzerinden iki yeni kompakt ve bir yeni DSLR fotoğraf makinesi piyasaya sunacağını belirtti. Yakın zamanda satışa çıkan Lunar isimli kompakt fotoğraf makinesi için Sony ile çalışma yürüten Hasselblad'ın, yeni modellerinde de bu ortaklığı sürdürmesi ve RX100 II, RX1R, A77 ya da A99 fotoğraf makineleri üzerine kurulu modellerle karşımıza çıkması bekleniyor.
(SAR) / (PR)

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ramis61 5 yıl
sabırsızlıkla bekliyoruz raflarda ki yerini...60d den vazgeçme zamanı geldi.
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theyapici 5 yıl
canon iyi bir pazar incelemesi yaptı nikonu bekledi 7100 ün karşısına rakibi koydu
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_ceby_ 5 yıl
hasselblad te işi çözdü he.. sony nin üretimine cafcaflı gövdeleri giydirip fiyatını baya şişirip piyasaya sunuyor.. hayırlı işler hassony :)
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CanTnçr 5 yıl _ceby_
_ceby_
hasselblad te işi çözdü he.. sony nin üretimine cafcaflı gövdeleri giydirip fiyatını baya şişirip piyasaya sunuyor.. hayırlı işler hassony :)

Acaba kaç tane sattı Lunar çok merak ediyorum

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First_Person 5 yıl
70D
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GylR? 5 yıl
8D söylentisi pek yoktu.
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tafaran 5 yıl
sen 1 yıl araştır sonunda 60d almaya karar ver makineyi al bu gün eline ulaşsın batarya şarj olurken forumda ne var ne yok diye bak ve 70d haberini oku 1-2 resim çekeydim bari
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CanTnçr 5 yıl GylR?
GylR?

8D söylentisi pek yoktu.

Evet o baya süpriz oldu
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oltanoltan 5 yıl
Hasselblad'ın çıkaracağı fotoğraf makinasi 10 bin dolardan fazla olur.
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