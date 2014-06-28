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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "28 Haziran 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Nikon

Nikon D810, Sony’nin 36MP çözünürlüğündeki sensörünü kullanıyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Nikon’un geçtiğimiz günlerde duyurduğu yeni DSLR fotoğraf makinesi D810, SonyAlphaRumors sitesinin son haberine göre bünyesinde D800’de de olduğu gibi Sony üretimi bir 36MP FF (Tam kare) sensör kullanıyor. Sony’nin öne çıkan fotoğraf makinelerinden A7r içerisinde yer alan ile aynı olduğu belirtilen bu sensör, bildiğiniz üzere AA filtresi (OLPF -optik alçak geçiş filtresi-) olmayan yapısı ve Nikon’un yeni Expeed 4 görüntü işlemcisiyle eskiye oranla daha iyi performans ortaya koyabiliyor. (SAR)



Sony

TheCameraStoreTV, Sony A7S video incelemesini yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Video incelemelerine hız kesmeden devam eden TheCameraStoreTV, bu sefer Sony’nin 4K video çekim kapasitesi ve düşük ışık performansıyla dikkat çeken FF sensörlü aynasız fotoğraf makinesi A7S’i masaya yatırdı. İnceleme sonrasında genel olarak ISO performansı, video performansı, A7 ile A7R’a oranla daha düşük perde sesi, geniş dinamik aralığı ve sürekli otomatik netleme performansı gibi konularda beğenilen A7S, video çekimlerinde yaşadığı yatay yalpalanma problemi, micro HDMI portunun kabloları kolay düşürmesi ve 4K çekim için harici bir kayıt cihazına ihtiyaç duyması gibi nedenlerle olumsuz yorumlar aldı. Yayınlanan incelemeyi aşağıda izleyebilirsiniz.


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ganja77 4 yıl
optik vizörü olmayan hiçbir makinayı kullanmam
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Elefue 4 yıl
DSLR hiç olmasa 2K lar olsa
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hdfxf 4 yıl
bu şekilde giderse aynasızlar alternetifken dslrlar alternetif konuma düşecek
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alcest 4 yıl hdfxf
Üst seviye fotoğrafçılar dslr dan vazgeçmez. Aynasızları da hobi olarak yapan insanlar alacak. Güzel oldu aynasız makineler
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