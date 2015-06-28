Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "28 Haziran 2015"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Meyer Optik
Meyer Optik, Trioplan 100mm f/2.8 lensi için Kickstarter projesi başlattı
Meyere Optik Amerika, efsanevi olarak nitelendirdiği ve sunduğu "bokeh" ile dikkatleri üzerine çeken Trioplan 100mm f/2.8 lensini yeniden hayata döndürmek amacıyla popüler bağış platformu Kickstarter üzerinde destek aramaya başladı. Canon, Fujifilm, Nikon, M42, MFT ve Sony E-Bayonet uyumuyla geliştirilen lens, yapılacak en az 850$ bağış ile 2015 Aralık ayında elde edilebiliyor. Örnek fotoğraf ve videolara buradan ulaşabilirsiniz.
Pentax / Ricoh
FF (Tam Kare) Pentax DSLR fotoğraf makinesi hakkında yeni bilgiler geldi
Ricoh'un sahibi olduğu Pentax, uzun yıllardır beklenen FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makinesi üzerinde çalışmaya devam ediyor. PhotoRumors'da yer alan Tamron temsilcisine dayandırılan son habere göre ise modelin Sony üretimi (A7r II'de kullanılan) 42MP çözünürlüğünde bir sensöre sahip olabileceği konuşuluyor. Ricoh'un 2016 yılında Amerika merkezli özel bir servis merkezi açacağı da gelen bilgiler arasında yer alırken, Tamron'un FF Pentax DSLR fotoğraf makinesine özel yeni K-Mount lensler duyurabileceği de iddia ediliyor.
Canon
Canon, EF 35mm F/1.4L II hazır!
Canon'un bilgileri gelen yeni lens modeli EF 35mm F/1.4L II, CanonRumors'un haberine göre hazır ve üretime girmeyi bekliyor. Resmi duyuru tarihi henüz belli olmayan lens, gelen bilgiler doğru çıkarsa suya ve toza karşı dayanıklı olacak, yeni bir parasoley tasarımı taşıyacak, mevcut versiyonda daha uzun olacak ve daha küçük filtre çapı sunacak.
Fujifilm
Fujifilm "X70" hakkında yeniden konuşulmaya başlandı
Fujifilm'e yakın önemli kaynakları bulunan FujiRumors, ilk olarak 2013 yılında bilgileri gelen X70 modelinin yeniden gündeme geldiğini belirtti. Fujifilm tarafından ilerleyen döneme atılan model, Japon kaynakların verdiği bilgiye göre artık yeniden planlar dahilinde ve üretim için çalışmalara başlanmış durumda. Yeni bir lens taşıyacağı haricinde teknik detayları hakkında herhangi bir bilgimiz olmayan Fujifilm X70, X100S'in küçük kardeşi olarak daha ufak bir gövdeye sahip olacak, elektronik vizör ise taşımayacak.
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Orta formatla işi götürüyor ff ye sıra mı gelir :D