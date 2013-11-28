Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "28 Kasım 2013"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Sigma





Sigma, MFT sistem fotoğraf makinesi üretebilir

Fotoğraf makineleri de hazırlıyor olmasına rağmen daha çok ürettiği lens modelleriyle anılan Sigma, gelen son bilgilere göre Micro Four Thirds System yapısına sahip bir fotoğraf makinesini 2014 yılında kullanıcıların beğenisine sunabilir. Kendi geliştirdiği Foveon sensör teknolojisi üzerine kurulacağı belirtilen modelin hakkında şimdilik kesin bir bilgi bulunmuyor ancak firma için mantıklı bir adım olacağı belirtiliyor.













Sony





DigitalRev, Sony A7 ve A7r fotoğraf makinesi incelemesini yayınladı

Fotoğraf makinesi ve lens incelemelerine yeni çıkan ürünler doğrultusunda devam eden DigitalRev’den Kai, bu sefer fotoğraf gündeminin üst sıralarında yer alan Sony’nin FF (Tam Kare) A7 ve A7r fotoğraf makinesi incelemesini yayınladı. İki makine arasındaki farkların, teknik detayların ve genel gövde özelliklerinin irdelendiği videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.