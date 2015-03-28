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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "28 Mart 2015"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Nikon
Nikon'un yeni aynasızı 1 J5 önümüzdeki hafta geliyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Nikon'un uzun zamandır bilgileri gelen 1 serisi yeni aynasız fotoğraf makinesi J5, NikonRumors'un haberine göre önümüzdeki hafta içerisinde kesin olmamakla beraber resmi olarak duyurulacak. 4K video çekmesi beklenen modelin, ayrıca WiFi ile NFC kablosuz bağlantı teknolojileri, 20.8 MP ya da 28 MP çözünürlüğünde sensör ve dokunmatik ekran taşıyacağı da ortaya çıkan bilgiler arasında yer alıyor.
Nikon Coolpix P900'ün 83 katlık optik yakınlaştırması gözler önüne serildi 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Nikon'un ayrıntılarına burada yer verdiğimiz yeni üst seviye kompakt fotoğraf makinesi P900, bildiğiniz üzere 24-2000mm F2.8-6.5 lensiyle 83 kat optik yakınlaştırma yapabiliyor. Bu büyük değerin pratikteki performansını gözler önüne sermek için çekilen son fotoğraflar ise gerçekten dikkat çekici görünüyor. Örneklere direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.
Ricoh
Ricoh'un 360 derece çekim yapabilen kamerası THETA, YouTube'a özel yeni bir desteğe kavuştu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Ricoh'un tüm detaylarına burada yer verdiğimiz 360 derece çekim yapabilen kamerası THETA, YouTube'nin geçtiğimiz günlerde kullanıma soktuğu yeni 360 derecelik video özelliğine yayınlanan yeni yazılım güncellemesiyle destek vermeye başladı. Yayınlanan güncellemeye buradan ulaşabilirsiniz.
Sony
Sony HX60 ve WX350'nin yerin alacak modeller detaylanmaya devam ediyor
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf sektörünün yenilikçi firmalarından Sony'nin HX60 ve WX350 model isimli üst seviye kompakt fotoğraf makinelerinin yerini alacak çözümler ufak ufak detaylanmaya başlandı. Bu doğrulda HX60'nın yerin alacak modelin biraz daha ufak olacağı ve TZ61 tarzı vizör taşıyacağı söylenirken, WX350'nin yerini alacak olan model ise vizör taşımayacak ve 30 kat optik yakınlaştırma değeri ortaya koyacak.
İnceleme
DigitalRev Tv, YongNuo 50mm f/1.8 ile Canon 50mm f/1.8 II lenslerini karşılaştırdı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
YouTube'un fotoğraf odaklı en çok aboneye sahip popüler kanalı DigitalRev TV, bu sefer YongNuo 50mm f/1.8 ile Canon 50mm f/1.8 II lenslerini karşılaştırdığı video incelemesini kullanıcıların beğenisine sundu.  Canon'un uzun zamandır piyasada yer alan ve en çok kullanılan lensleri arasında yer alan 50mm f/1.8'in birebir kopyası olarak Çin merkezli üretici Yongnuo tarafından hazırlanan alternatif 50mm f/1.8, uygun fiyatıyla oldukça dikkat çekiyor ancak performans açısından Canon'un gerisinde kalıyor. Yeni incelemeyi aşağıda izleyebilirsiniz.


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oydelee 4 yıl
Yongnuo flaşları ile Canon'a rakip olamasa da daha düşük bütçeli kişiler için inanılmaz bir alternatif. Ancak Canon'un 50mm 1.8 diyaframlık lensi zaten fiyat performans canavarı iken Yongnuo neden böyle bir adım attı anlayamadım.
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