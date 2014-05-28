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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "28 Mayıs 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Panasonic

Panasonic LX8 16 Temmuz tarihinde duyurulabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Kullanıma sunduğu GH4 ile büyük bir sükse yapan önemli üretici Panasonic, gelen son bilgilere göre LX8 model isimli yeni bir kompakt fotoğraf makinesi üzerinde de çalışma gösteriyor. Bünyesinde dahili bir elektronik vizör olacağı ve LX7’ye göre daha büyük bir sensör taşıyacağı söylenen LX8, PhotoRumors’a gelen bilgiler doğru çıkarsa da 16 Temmuz tarihinde resmi olarak duyurulacak.

Not: Görsel temsilidir. (PR)


Fujifilm

Fujifilm’in X-E1 kamera kiti yurtdışı satış kanalları üzerinde üretimi durduruldu olarak işaretlendi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fujifilm’in X-Sistem serisinde yer alan aynasız fotoğraf makinelerinden X-E1 (XF 18-55mm ile beraber gelen paket), B&H satış kanalı üzerinde üretimi durduruldu olarak işaretlendi. Gövde olarak halen elde edilebilen X-E1 yanında, X-E2 için de $150’lık indirimler yapıldı. Gerçekleşen bu gelişmeler ise önemli fotoğraf siteleri tarafından, Fujifilm’in Photokina öncesinde elindeki stokları tüketmeye çalıştığı yönünde yorumlandı. Firmadan Photokina kapsamında şimdilik 1-inç sensörlü X30 ve X-Pro 1 ile X100S yenilemeleri bekleniyor. (PR)


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olağan_şüpheli 4 yıl
lx8 de algılayıcı boyutunun artması iyi olmuş. mp artmazsa güzel olabilir.
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