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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "28 Nisan 2014"

5 yıl
249
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Canon

DigitalRev TV, Canon PowerShot G1 X Mark 2 incelemesini yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makinesi ve lens incelemelerine yeni çıkan ürünler doğrultusunda devam eden DigitalRev TV’den Kai, bu sefer Canon’un üst seviye yeni kompakt fotoğraf makinesi PowerShot G1 X Mark 2 için hazırladığı video incelemesini yayınladı. Canon’un teknik olarak 4:3 formatında 13.1MP, 2:3 formatında 12.8MP çözünürlüğünde 1.5-inç CMOS sensör, 5 kat optik (4 kat dijital) yakınlaştırma yapabilen 24-120mm f/2-3.9 lens, 31 noktalı otomatik netleme sistemi, çok sahneli optik görüntü sabitleme teknolojisi, 15–1/4000 enstantane değeri, 100-12,800 ISO aralığı, güçlü DIGIC 6 görüntü işlemcisi, 3-inç boyutunda kapasitif dokunmatik ve hareketli (180 derece) LCD ekran, görüntü aktarımı yanında kontrol amaçlı Wi-Fi ve NFC kablosuz bağlantı teknolojileri ve lens üzeri iki adet kontrol tekeri ve otomatik netleme ile saniyede 3 kare, netleme kitleme seçeneğiyle ise saniyede 5 kare seri çekimi hızı gibi detaylara sahip olan üst düzey kompakt fotoğraf makinesi, inceleme sonucunda özellikle nispeten büyük gövde yapısı ve Wi-Fi paylaşma butonunun yeri açısından eleştirilere maruz kaldı. Örnek fotoğrafların da yer aldığı incelemeyi direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.


Sony

Sony A77II ile gelecek 16-50mm lensin daha iyi fotoğraf kalitesi sunacağı söyleniyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Son dönemin ismini sık sık duyduğumuz fotoğraf sitelerinden SonyAlphaRumors, 1 Mayıs tarihinde A-Mount bağlantı yapısı, 24MP çözünürlüğünde sensör, saniyede 11 kare seri çekim hızı, gelişmiş elektronik vizör, Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisi ve hızlı otomatik netleme sistemi gibi detaylar ile duyurulacağı söylenen Sony A77II fotoğraf makinesi ile yine Sony tarafından geliştirilen yeni 16-50mm lensin de kullanıcıların beğenisine sunulacağını açıkladı. Lensin eskiye oranla çok daha iyi fotoğraf kalitesi sunacağı belirtiliyor. (SAR)


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