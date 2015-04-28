Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "28 Nisan 2015"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Canon
Canon 6D Mark 2 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı
Canon'un geçtiğimiz günlerde ilk bilgileri gelen 6D Mark 2 fotoğraf makinesi hakkında yeni teknik detaylar yayınladı. CanonRumors'un elde ettiği bilgilere göre 2016 başında duyurulma ihtimali bulunan 6D Mark 2'nin tahmini detayları şu şekilde sıralanıyor;
- 28MP FF (Tam Kare) sensör
- Saniyede 6 kare seri çekim hızı
- 100-102400 ISO aralığı
- 5DS'den farklı yeni AF sistemi
- 98% kapsama alanına sahip vizör
- Tek SD kart yuvası
- CW'ye göre hareketli LCD ekran
- WiFi, NFC ve GPS teknolojileri
- Video açısında 6D'ye oranla ufak geliştirmeler
Canon 1DX Mark 2 hakkında son söylentiler
Canon'ün üst seviye gövdelerinden 1DX'in yerini alması beklenen yeni FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makinesi 1DX Mark 2, yine CanonRumors'un sağladığı son bilgilerine göre hali hazırda saha testinde yer alıyor ve 2015 yılı içerisinde kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 18.1 MP'den daha yüksek bir çözünürlük taşıyacağı söylenen üst düzey model, aynı zamanda daha fazla AF noktası bulunan netleme sistemiyle gelecek, yeni batarya teknolojisiyle genel olarak hafifleyecek, mevcut modele göre daha büyük bir LCD ekran taşıyacak ve son olarak bazı ergonomik değişikler alacak.
Sektörel
Sony, Fujifilm, Panasonic ve Olympus için Mayıs ayı oldukça hareketli geçecek
Görüntüleme sektörünün önemli firmalarından Sony, Fujifilm ve Panasonic, Mayıs ayı içerisinde yeni fotoğraf makinelerini görücüye çıkartacak. Sony tarafında beklentiler A7rII, yeni RX kamera ve A6100, Fujifilim tarafından X-T10, Panasonic tarafında G7 olarak görülürken, Olympus tarafında ise şimdilik görünen yeni bir fotoğraf makinesi olmasa da, 7-14mm Pro lensin fiyatı resmi olarak açıklanacak.
Fujifilm
Fujifilm X-T1 için Mayıs ayında yeni bir yazılım güncellemesi gelebilir
X-Sistem ile önemli işlere imza atan Fujifilm, FujiRumors'un son haberine göre önümüzdeki Mayıs ayında mevcut amiral gemisi X-T1 için yeni bir yazılım güncellemesi çıkartamaya hazırlanıyor. Bu güncellemenin makinenin otomatik netleme performansı açısından ciddi geliştirmeler sunacağı söyleniyor.
Sony
Sony'nin yeni 24-70mm ve 16-35mm A-Bayonet lensleriyle çekilmiş tam boyutlu örnek fotoğraflar yayınladı
Sony, hatırlayacağınız üzere 2008 yılında kullanıma sunduğu 24-70mm ve 16-35mm A-Bayonet lenslerini güncelleyerek Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM II ile 24-70mm F2.8 ZA SSM II'yi görücüye çıkartmıştı. Yerine geldikleri modellere oranla çok daha iyi fotoğraf kalitesi ve otomatik netleme performansı vaat eden lensler ile çekilmiş tam boyutlu ilk örnek fotoğraflar da görücüye çıkartıldı. Bulgaristan merkezli "Alphaforum" sitesinde yayınlanan göresellere buradan ulaşabilirsiniz.
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