Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "28 Şubat 2014"

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Nikon





Nikon’un yeni aynasızı 1 V3 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Aynasız fotoğraf makinesi pazarından daha fazla pay almak isteyen Nikon’un 1 V2 yerine hazırladığı 1 V3 fotoğraf makinesi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde resmi duyurusunun yapılması beklenen 1 V3’ün NikonRumors’a gelen yeni bilgileri şu şekilde;





Tamamen yeni bir kamera tasarımı

Her açıdan çok daha hızlı bir yapı

18MP çözünürlüğünde sensör

2.4MP çözünürlüğünde harici elektronik vizör

180 derece hareketli ekran

Büyük ihtimal harici yeni tutma aparatı

Yeni Nikon 10-30mm f/3.5-5.6 PD VR zoom lens modeli

LCD ekran ile elektronik vizör arası geçiş için göz sensörü ve buton





Not: Görsel Nikon’un aldığı bir patente dayanmaktadır.













Sony





Sony A6000’in iç mekanda ortaya koyduğu otomatik netleme performansını gösteren bir video yayınladı

Sony tarafından geçtiğimiz haftalarda NEX-6 yerine hazırlanan ve dünyanın en hızlı otomatik netleme sistemine sahip aynasız fotoğraf makinesi olarak lanse edilen A6000’in yapabildiklerini gösteren yeni bir video yayınladı. Alin Popescu tarafından Sony G 16-70mm F4 lens ve AF-C netleme modu kullanılarak elektronik vizörün başka bir kamera ile kayıt altına alınmasıyla çekilen video, makinenin iç mekanda gösterdiği otomatik netleme performansı ve saniyede 11 karelik seri çekim hızının kararlılığını gözler önüne serebiliyor. Videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.



