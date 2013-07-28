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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "28 Temmuz 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.          

Canon       
DpReview, Canon'un ufak boyutlu DSLR fotoğraf makinesi EOS 100D'yi inceledi
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makinesi ve lens incelemelerine hız kesmeden devam eden DpReview'nin en yeni konuğu, Canon'un en ufak DSLR fotoğraf makinesi olma özelliğini taşıyan EOS 100D modeli oldu. Makinenin gövde boyutlarını, yüksek ISO performansını, dokunmatik LCD ekranını, yararlı çekim modlarını, Full HD video çekim desteğini ve stereo mikrofon gibi özeliklerini beğenen site, flaşlı gece portre çekim modunda oluşan kırmızı göz sorununu, bazı kişiler için ufak gelebilecek gövde boyutunu, gövdenin bazı lensler için ufak kalabileceğini ve otomatik netleme ışığının flaşa bağlı olması gibi konuları beğenmedini belirtti.
Site tarafından yapılan Canon EOS 100D incelemesine buradan ulaşabilirsiniz.

Sony
Sony'den 2014 yılı içerisinde üç yeni APS-C ve iki yeni FF (Tam kare) A-Mount fotoğraf makinesi gelebilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony cihazlar hakkında edindiği bilgiler çoğu zaman doğru çıkan SonyAlpaRumors, yeni öğrendiği bilgiler doğrultusunda Sony'nin 2014 yılı içerisinde üç yeni APS-C ve iki yeni FF (Tam kare) A-Mount fotoğraf makinesi çıkartmasının beklediğini belirtti. Bu modellerden APS-C sensöre sahip olanların A59, A69 ve A79 isimlerine sahip olabileceği, FF modellerin ise şimdilik isim bilgilerinin bilinmediği söyleniyor. 2014 yılı için çok büyük beklentilerin oluştuğu Sony'den ayrıca NEX-5T, NEX-7 yenilemesi ve NEX-FF isimli E-Mount fotoğraf makineleri de bekleniyor.


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ycanatilgan 5 yıl
Başlığı görünce hep es geçiyordum. Güzelmiş
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rocker_tr 5 yıl
Sony Lens seçeneklerini ve bulunma sıklığını artırıp. Tam olarak Canon, Nikon yerine Canon, Nikon, Sony mi alayıp dedirttiğinde süper olacak.
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