Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "28 Temmuz 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Fujifilm





Fujifilm X30’un yeni detayları ortaya çıktı

Fujifilm’in X serisi fotoğraf makinesi ailesine ekleyeceği en yeni modeli X30, FujiRumors’un son haberine göre 2/3-inç sensör ve daha önce söylenenin aksine optik yerine elektronik vizör ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Fujifilm X20’nin yerine hazırlanan X30, tahminler doğru çıkarsa da Photokina fuarı kapsamında resmi olarak duyurulacak.













Canon





Canon 7D, Amazon üzerinde “üretimi durduruldu” olarak listendi

Canon’un en çok beğenilen DSLR fotoğraf makinelerinden EOS 7D, dünyaca ünlü çevrimiçi satış kanalı Amazon üzerinde “üretimi durduruldu” olarak listendi. Bu gelişme doğrultusunda da uzun zamandır beklenen 7D Mark 2’nin Photokina kapsamında gelebileceği beklentileri iyice artmaya başladı. (PR)



