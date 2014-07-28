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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "28 Temmuz 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Fujifilm

Fujifilm X30’un yeni detayları ortaya çıktı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fujifilm’in X serisi fotoğraf makinesi ailesine ekleyeceği en yeni modeli X30, FujiRumors’un son haberine göre 2/3-inç sensör ve daha önce söylenenin aksine optik yerine elektronik vizör ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Fujifilm X20’nin yerine hazırlanan X30, tahminler doğru çıkarsa da Photokina fuarı kapsamında resmi olarak duyurulacak.

Not: Görsel temsilidir. (FR)


Canon

Canon 7D, Amazon üzerinde “üretimi durduruldu” olarak listendi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon’un en çok beğenilen DSLR fotoğraf makinelerinden EOS 7D, dünyaca ünlü çevrimiçi satış kanalı Amazon üzerinde “üretimi durduruldu” olarak listendi. Bu gelişme doğrultusunda da uzun zamandır beklenen 7D Mark 2’nin Photokina kapsamında gelebileceği beklentileri iyice artmaya başladı. (PR)


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outspoken 4 yıl
Fujinin fiyat politikasını çok beğeniyorum diğer ülkelerde neyse aynı fiyata satıyo
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theyapici 4 yıl
iyi bayramlar mark2 cıkacak
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Makaroncu 4 yıl
Bi bayram tebrigi koysaniz hani samimiyetten değil de nezaketen diyorum
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alien_turk 4 yıl
İyi bayramlar
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CanTnçr 4 yıl
Herkese iyi bayramlar :)
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