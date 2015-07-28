Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "28 Temmuz 2015"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Casio
Casio Japonya, Exilim EX-ZR3000 ve EX-ZR60 fotoğraf makinelerini duyurdu
Fotoğraf makinesi üretimine devam eden firmalardan Casio, ürün gamına Exilim EX-ZR3000 ve EX-ZR60'yı ekledi. ZR3000 12MP çözünürlük, 1/1.7-inç sensör ve 25-300mm lens ile gelirken, ZR60 ise 1/2.3-inç sensörde 16MP çözünürlük sunuyor ve bünyesinde 25-200mm'lik bir lens yer alıyor. Hareketleri ekranlarıyla özçekime uygun olan modeller, WiFi ile Bluetooth teknolojilerini taşıyor ve 1080piksel 60 fps (224x64 çözünürlükte 1000fps) video çekebiliyor. Modellerin Japonya pazarı dışında satılıp satılmayacağı hakkında ise açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.
Nikon
DpReview, Nikon AF-S DX 16-80mm F2.8-4E ED VR ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı
Sektörün önemli internet sitelerinden DpReview, Nikon AF-S DX 16-80mm F2.8-4E ED VR ile gerçek yaşam koşullarında çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı. Nikon D7200 kullanılarak çekilen örneklere buradan ulaşabilirsiniz. Nikon AF-S DX 16-80mm F2.8-4E ED VR teknik altyapısıyla genel kullanım için ideal bir seçenek oluşturuyor.
Nikon'dan 200-500mm lens gelebilir
Nikon'a yakın önemli kaynakları bulunan NikonRumors, şirketin 200-500mm odak uzaklığına sahip yeni bir lens duyurusu gerçekleştirebileceğini iddia etti. Daha önce bu odak uzaklığı için birçok patent başvurusunda bulunan Nikon, eğer resmileştirirse Sigma 200-500mm f/2.8 EX DG APO IF ($25,999), Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD ($1,069) ve Nikon 200-400mm f/4G ED VR II ($6,996.95) gibi lenslere yeni bir alternatif getirecek. Lensin sabit olabilme dışında diyafram değeri bilinmezken, odak uzaklığı doğa ve spor fotoğrafçıları için büyük bir kullanım kolaylığı vaat ediyor.
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