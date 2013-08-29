Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "29 Ağustos 2013"

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Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Sony
Sony A3000 ve Carl Zeiss Vario-Tessar T* 16-70mm F4 ZA OSS lens modeli ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı
Sony'nin iki gün önce kullanıcılar karşısına çıkarttığı NEX sistem tabanlı DSLR görünümlü aynasız fotoğraf makinesi A3000 ve Carl Zeiss Vario-Tessar T* 16-70mm F4 ZA OSS lens modeli ile çekilmiş örnek fotoğraflar, "Dyxum" isimli internet sitesi üzerinde bir kullanıcı tarafından yayınladı. Portre ve yakın çekim ağırlık olarak çekilen fotoğraflara buradan ulaşarak, makine ve lensin performansını rahatlıkla görebilirsiniz.
Sony, A99, NEX-7, NEX-6 ve NEX-5R isimli fotoğraf makineleri için yeni yazılım güncellemeleri yayınladı
Yeni makineler hazırlıyor olmasına rağmen hali hazırda aktif olarak satılan fotoğraf makinelerine verdiği yazılım desteğini de kesmeyen Sony, bu doğrultuda A99 modelini 1.02, NEX-7 modelini 1.03, NEX-6 ve NEX-5R modelleri ise 1.02 sürümlerine güncellendi. Genel olarak makinelerin farklı lens modelleriyle gösterdiği otomatik netleme sistemleri hakkında yenilikler içeren güncellemelere buradan ulaşabilirsiniz.
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