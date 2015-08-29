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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "29 Ağustos 2015"

3 yıl
1,8b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Panasonic

Panasonic GH4Rgeliyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Panasonic'in gelişmiş video özellikleriyle büyük beğeni toplayan fotoğraf makinesi GH4, uzun zamandır yayınlanacak bir yazılım güncellemesi ile gündeme geliyordu. Bu yazılım güncellemesiyle makineye V-LOG profili getirilecek ve yüksek ihtimalle de ücretli olarak kullanıcılara sunulacaktı. Ancak dün akşam saatlerinde sağlam bir kaynak olan Digicame-info'dan ilginç bir bilgi geldi.
Bu bilgiye göre Panasonic, GH4'ü güncellemek yerine V-LOG'a sahip "GH4R" isimli yeni bir kamerayı kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. 1 Eylül tarihinde resmileşmesi beklenen model, V-LOG sayesinde yüksek dinamik aralığa sahip oldukça esnek videolar kaydedebilecek ve bu da kullanıcılara çekim sonrası (RAW fotoğraflar gibi) çok geniş bir düzenleme imkanı tanıyacak.

Fujifilm

Fujifilm, bazı X-Sistem fotoğraf makinelerine Windows 10 desteği getirdi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
X-Sistem aynasızları ile sektörde büyük bir çıkış yakalayan Fujifilm, "X-E2, X-Pro1, X100T, X100S, X30, X20 ve XQ2" model isimli fotoğraf makinelerini yazılımsal olarak güncelleyerek Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 10 desteğini ekledi. Yazılım güncellemelerine buradan ulaşabilirsiniz.

Sony
Sony'nin yeni E-Bayonet makineleri hakkında son bilgiler
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sektörün yenilikçi firması Sony'den bildiğiniz üzere A6000 ya da A7000 serisi yeni bir E-Bayonet aynasız fotoğraf makinesi bekleniyor. Uzun zamandır konuştuğumuz bu model, SonyAlphaRumors sitesinin son haberine göre arka aydınlatmalı RGBW sensör birimiyle görücüye çıkartılmaya hazırlanıyor. Diğerlerinden "W" yani "White" takısı ile ayrılan sensör, standart Red (Kırmızı), Green (Yeşil) ve Blue (Mavi) piksel dizilimine White (Beyaz) pikseli de dahil ediyor ve bu sayede çok daha hassas hale geliyor.
Bu gelişmiş sensör altyapısı sayesinde sınıfının en iyi düşük ışık performansını sunması beklenen yeni fotoğraf makinesi, ayrıca direkt olarak kendi içersinide 60fps 4K video kaydı gerçekleştirebilecek ve söylenenler doğru çıkarsa çok hızlı bir otomatik netleme sistemi barındıracak.


Tamron
Tamron'dan iki yeni sabit odak uzalığına sahip lens geliyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Son dönemde sessiz kalan önemli lens üreticilerinden Tamron, CanonRumors'un haberine göre kısa süre içerisinde "SP 35 mm F1.8 Di VC USD" ve "SP 45 mm F1.8 Di VC USD" model isimlerine sahip iki yeni sabit odak uzalığına sahip lens modelini satışa sunuyor. Canon, Nikon ve Sony (VC yok) bayonetler için hazırlanan lensler, fiyatları henüz belli olmasa da odak uzaklıkları ve diyafram değerleriyle portre çekimler için ideal görünüyor.
Günün tartışma konusu:  Panasonic GH4R hakkında görüşleriniz nelerdir ? Sadece V-LOG formatı için ayı bir fotoğraf makinesi duyurulmasını nasıl buluyorsunuz ? Yorumlarınız aşağıda görmek isteriz.


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