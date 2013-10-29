Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "29 Ekim 2013"

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Canon





Canon 7D Mark 2’nin kesinleşmeyen teknik özellikleri güncellendi

Canon’un sağlamlığıyla meşhur 7D DSLR fotoğraf makinesinin yerine hazırlanan 7D Mark 2 modeli hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Önümüzdeki yılın Mart ayında duyurulması beklenen fotoğraf makinesinin daha önce öğrenilen ve yeni eklenenler ile güncellenen teknik özellikleri ise aşağıdaki şekilde;





DualPixel CMOS AF teknolojisine sahip 20MP ya da 24MP sensör

Büyük ihtimal 5D Mark 3 ile benzer 61 noktalı otomatik netleme sistemi

Saniyede 10 ya da 12 kare seri çekim hızı

Suya ve darbelere karşı dayanıklı üst seviye gövde kalitesi

Çift Digic V+ görüntü işlemcisi

Tek hafıza kartı yuvası

Wi-Fi ve GPS kablosuz bağlantı özellikleri

Yenilikçi video özellikleri

Yüksek ISO performansı





Teknik beklentilerin yukarıda da görüldüğü gibi oldukça yüksek olduğu Canon 7D Mark 2, 2000$ civarından bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir.





Not: Görsel temsilidir.









Ricoh





Pentax’ın FF (Tam Kare) sensörlü DSLR fotoğraf makinesi 2014 yılında duyurulabilir

Fotoğraf dünyasının yılan hikayesine dönen en büyük konularından Pentax’ın FF (Tam Kare) sensörlü fotoğraf makinesi ortaya çıkan son bilgilere göre 2014 yılı içerisinde artık raflardaki yerini alacak. Aynı zamanda yeni DFA, Limited ve WR lensler üzerinde çalıştığı belirtilen Ricoh, ayrıca tasarımı nedeniyle başarısız olduğu belirtilen K-01 yerine yeni bir aynasız fotoğraf makinesi, Nikon’un son zamanlarda adından sıkça söz ettiren DF modeline benzer retro görünümlü ve FF (Tam Kare) sensörlü yeni bir fotoğraf makinesi ve orta formata yönelik 645D’nin yeni versiyonunu da 2014 yılında karşımıza çıkartabilir.



