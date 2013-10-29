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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "29 Ekim 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Canon

Canon 7D Mark 2’nin kesinleşmeyen teknik özellikleri güncellendi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon’un sağlamlığıyla meşhur 7D DSLR fotoğraf makinesinin yerine hazırlanan 7D Mark 2 modeli hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Önümüzdeki yılın Mart ayında duyurulması beklenen fotoğraf makinesinin daha önce öğrenilen ve yeni eklenenler ile güncellenen teknik özellikleri ise aşağıdaki şekilde;

  • DualPixel CMOS AF teknolojisine sahip 20MP ya da 24MP sensör
  • Büyük ihtimal 5D Mark 3 ile benzer 61 noktalı otomatik netleme sistemi
  • Saniyede 10 ya da 12 kare seri çekim hızı
  • Suya ve darbelere karşı dayanıklı üst seviye gövde kalitesi
  • Çift Digic V+ görüntü işlemcisi
  • Tek hafıza kartı yuvası
  • Wi-Fi ve GPS kablosuz bağlantı özellikleri
  • Yenilikçi video özellikleri
  • Yüksek ISO performansı

Teknik beklentilerin yukarıda da görüldüğü gibi oldukça yüksek olduğu Canon 7D Mark 2, 2000$ civarından bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir.

Not: Görsel temsilidir.


Ricoh

Pentax’ın FF (Tam Kare) sensörlü DSLR fotoğraf makinesi 2014 yılında duyurulabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının yılan hikayesine dönen en büyük konularından Pentax’ın FF (Tam Kare) sensörlü fotoğraf makinesi ortaya çıkan son bilgilere göre 2014 yılı içerisinde artık raflardaki yerini alacak. Aynı zamanda yeni DFA, Limited ve WR lensler üzerinde çalıştığı belirtilen Ricoh, ayrıca tasarımı nedeniyle başarısız olduğu belirtilen K-01 yerine yeni bir aynasız fotoğraf makinesi, Nikon’un son zamanlarda adından sıkça söz ettiren DF modeline benzer retro görünümlü ve FF (Tam Kare) sensörlü yeni bir fotoğraf makinesi ve orta formata yönelik 645D’nin yeni versiyonunu da 2014 yılında karşımıza çıkartabilir.


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gently weeps 5 yıl
Bide sony e pahalı derler
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theyapici 5 yıl
bu yıl olmadı seneye olmadı 2015 artık.
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jimi1984 5 yıl
Nikon’un son zamanlarda adından sıkça söz ettiren DF modeline benzer retro görünümlü ve FF (Tam Kare) sensörlü


2-3 yıl önce bunu ilk çıtlatan Pentax oldu ama yine en sona Pentax çıkartacak :(

Pentax severlerin pentax'a gıcık olma sebepleri mükemmel lensleri tam kare sensörde kullanamamak... Çıkartsınlar artık Pentax K2 gövdesinde bir FF :)

Dehşet-ül cengiz-i derya olur :)
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