Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "29 Eylül 2013"

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Canon

Nauticam, Canon 70D uyumlu su altı haznesini tanıttı

Piyasada yer alan birçok popüler kompakt, aynasız ve DSLR fotoğraf makinesi için ürettiği oldukça başarılı su altı hazneleri ile tanınan Nauticam’in Canon 70D DSLR fotoğraf makinesi uyumlu yeni su altı haznesi NA-70D, 143mm x 113mm x 102mm boyutlara ve 3.17 KG ağırlığa sahip. Makineyi 100 metre su altı derinliğine indirebilen hazne, aynı zamanda önemli tuşlara ve LCD ekrana erişim imkanı verebiliyor. Üzerine flaş yuvası da konumlandırılan ve yan tarafında bulunan kolları ile su altında kolayca hareket ettirilebilen model, 3300$ fiyat etiketiyle 1 Ekim tarihinde satışa çıkıyor.









Panasonic

Panasonic'in çıkması beklenen yeni ultra kompakt fotoğraf makinesi GM1, elektronik perde sistemine sahip ilk MFT fotoğraf makinesi olabilir

Fotoğraf sektörüne yönelik yaptığı çalışmalara hız kesmeden devam eden teknoloji devlerinden Panasonic'in çıkması beklenen ultra kompakt fotoğraf makinesi GM1'in, elektronik perde sistemine sahip ilk MFT fotoğraf makinesi olabileceği konuşuluyor. Gövde olarak magnezyum alaşıma, siyah, siyah / gümüş ve gümüş / kahverengi renk seçeneklerine sahip olacağı söylenen GM1, boyut olarak ise Sony'nin RX100 MK2'si ile benzer bir yapıda hazırlanıyor. Diğer MFT sistem fotoğraf makinelerinde kullanılan mekanik perde yerine elektronik perde sistemiyle geleceği belirtilen kompakt fotoğraf makinesi, Ekim ayı içerisinde resmen kullanıcıların beğenisine sunulabilir.

Not: Görsel Sony RX100 MK2 modeline aittir.