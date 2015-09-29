Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "29 Eylül 2015"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Nikon
Nikon D5'in özellikleri netleşiyor
Nikon'un 2016 başında duyurması beklenen yeni amiral gemisi D5, teknik detaylarıyla netleşmeye devam ediyor. NikonRumors'un D5 için topladığı son özellik listesi ise şu şekilde sıralanıyor;
- Yeni 20MP FX sensör
- 107 ya da 173 noktaya sahip yeni netleme modülü
- En yüksek doğal (Arttırılmamış) ISO değeri 102,400
- Saniyede 15 kare seri çekim hızı
- D4s ile benzer gövde
- 4K video 60/30fps
- Full HD yavaş çekim video
Canon
Canon, yeni EF 70-200 üzerinde çalışıyor
Sektörün büyük ismi Canon, CanonRumors'un son haberine göre yeni EF 70-200mm lens modeli üzerinde çalışma gösteriyor. Olası diyafram değeri (F/2.8 ta da F/4) henüz belli olmayan lensin, 2006 yılında duyurulan EF 70-200 f/4L IS'in yerini almasına daha fazla ihtimal veriliyor. Konunu kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.
Zeiss
Zeiss'in "Otus" serisi yeni lensi 28mm odak uzaklığına sahip olacak
Zeiss'in yüksek optik kaliteyi odak noktasına koyan lens ailesi Otus, bildiğiniz üzere Ekim ayı içerisinde yeni bir seçenek daha kazanmaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar 22mm odak uzaklığına sahip olacağını duyduğumuz ailenin yeni üyesi, SonyAlphaRumors'un son haberine göreyse 28mm odak uzaklığına sahip olacak ve Canon ile Nikon gövdeler için satışa sunulacak. Lensin diyafram değerinin ise F/1.4 olabileceği yapılan tahminler arasında yer alıyor.
Leica
Leica'nın FF (Tam Kare) aynasız fotoğraf makinesi "Leica SL" olarak isimlendirilecek
Görüntüleme dünyasında ayrı bir yeri bulunan Leica'nın, uzun zamandır bilgiler gelen FF (Tam Kare) sensörlü aynasız fotoğraf makinesini "Leica SL" olarak isimlendireceği ortaya çıktı. 20 Ekim tarihinde resmi olarak duyurulacağı belirtilen modelin, beraberinde SL sistem ile uyumlu Leica Vario-Elmarit-SL 1: 2.8-4 / 24-90 mm, Leica Apo-Vario-Elmarit-SL 1: 2.8-4 / 90-280 mm ve Leica Summilux-SL 1: 1.4 / 50 mm lens modelerini de görücüye çıkartacağı söyleniyor.
Not: Görselin net alan dışında kalan bölümünde 24-90mm taklı Leica SL'in yer alıyor.
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