Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "29 Haziran 2013"

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Olympus

DpReview, zor şartlara dayanıklı Olympus Tough TG-2 iHS incelemesini yayınladı

Son zamanlarda birçok ayrıntılı inceleme yayınlayan DpReview'in son konuğu zor şartlara dayanıklı Olympus Tough TG-2 iHS fotoğraf makinesi oldu. Ortalama olarak 72 puan ve Gümüş Ödül almaya hak kazanan makine, site tarafından gövde özellikleri, fotoğraf kalitesi, hızlı lensi ve GPS sistemi gibi konular açısından beğenilirken, güneş ışığı altında LCD ekranın görüş oranın düşük olması ve video/fotoğraf çekimleri sırasında oluşan bazı sorunlar nedeniyle olumsuz yorum aldı.

DpReview tarafından yayınlanan incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.

Ricoh

DigitalRev TV, Ricoh GR fotoğraf makinesi incelemesini yayınladı

Ricoh'un yakın zamanda piyasaya çıkardığı üst seviye kompakt fotoğraf makinesi hakkında Kai (DigitalRev TV ) tarafından yeni bir tanıtım videosunu yayınladı. Genel olarak makinenin tanıtıldığı, cihazın boyutları hakkında bilgiler verildiği ve örnek fotoğrafların yer aldığı incelemeyi aşağıda izleyebilirsiniz.