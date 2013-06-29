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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "29 Haziran 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.    

Olympus
DpReview, zor şartlara dayanıklı Olympus Tough TG-2 iHS incelemesini yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Son zamanlarda birçok ayrıntılı inceleme yayınlayan DpReview'in son konuğu zor şartlara dayanıklı Olympus Tough TG-2 iHS fotoğraf makinesi oldu. Ortalama olarak 72 puan ve Gümüş Ödül almaya hak kazanan makine, site tarafından gövde özellikleri, fotoğraf kalitesi, hızlı lensi ve GPS sistemi gibi konular açısından beğenilirken, güneş ışığı altında LCD ekranın görüş oranın düşük olması ve video/fotoğraf çekimleri sırasında oluşan bazı sorunlar nedeniyle olumsuz yorum aldı.
DpReview tarafından yayınlanan incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.
Ricoh
DigitalRev TV, Ricoh GR fotoğraf makinesi incelemesini yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Ricoh'un yakın zamanda piyasaya çıkardığı üst seviye kompakt fotoğraf makinesi hakkında Kai (DigitalRev TV ) tarafından yeni bir tanıtım videosunu yayınladı. Genel olarak makinenin tanıtıldığı, cihazın boyutları hakkında bilgiler verildiği ve örnek fotoğrafların yer aldığı incelemeyi aşağıda izleyebilirsiniz.

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