Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "29 Haziran 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Nikon
Nikon AR11’in satış fiyatı açıklandı
Nikon tüm detaylarına burada değindiğimiz retro görünümlü DSLR fotoğraf makinesi için hazırlanan deklanşör butonu AR11, 30$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Dağıtımına 17 Temmuz tarihinde başlanacağı belirtilen AR11, kişilerin daha rahat çekim yapmasına imkan tanıyor ve tasarımsal olarak da Df'i destekleyecek bir yapıda geliyor. (NR)
Panasonic
Büyük sensörlü yeni Panasonic fotoğraf makinesi iki hafta içerisinde geliyor
Önemli fotoğraf makinesi üreticilerinden Panasonic, Mirrorless Rumors sitesinin son haberine göre büyük sensörlü LX serisi yeni fotoğraf makinesini iki hafta içerisinde duyurmaya (Büyük ihtimalle 16 Temmuz) hazırlanıyor. Four Thirds sensör, sabit odak uzaklığına sahip lens ve 4K video çekim kapasitesiyle geleceği söylenen modelin, GM1 ile benzer yapıda ve Sony RX100M3’den daha yüksek kalitede karşımıza çıkabileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. (MR)
Not: Görsel temsilidir.
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