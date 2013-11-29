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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "29 Kasım 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Tamron

Tamron 150-600mm f/5-6.3 DI VC ile çekilmiş yeni örnek fotoğraflar yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf sektörünün önemli lens sağlayıcılarından Tamron’un Kasım ayı başında resmi duyurusunu yaptığı ve teknik olarak 150-600mm odak uzaklığına, F5.0 - F6.3 maksimum, F32.0 - F40.0 minimum diyafram değerine, 9 diyafram bıçağına, 20 element 13 grup optik dizilime, 2.7m minimum netleme mesafesine, 95mm filtre çapına ve 1951 gram ağırlığa sahip olan 150-600mm f/5-6.3 DI VC lens modeli ile çekilmiş yeni örnek fotoğraflar yayınladı. Canon 5D Mark 3 üzerinde çekildiği belirtilen fotoğrafları burada inceleyebilirsiniz.

Olympus

Olympus, amiral gemisini yazılımsal olarak güncelledi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Piyasaya sunduğu modellerine yazılımsal olarak destek veren firmalardan Olympus, E-M1 fotoğraf makinesini güncelledi. Bu güncelleme ile uzun pozlama fotoğrafların kalitesi ve genel olarak otomatik netleme performansı arttırılan fotoğraf makinesi, ayrıca görüntü sabitleme noktasında da bazı geliştirmelere kavuşmuş durumda. Güncellemeye buradan ulaşabilirsiniz.



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