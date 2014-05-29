Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "29 Mayıs 2014"

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Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Sony
Nauticam, Sony A6000 için hazırladığı su altı haznesini duyurdu
Farklı fotoğraf makineleri için hazırladığı üst seviye su altı hazneleriyle tanıdığımız Nauticam, ürün gamına bu sefer Sony’nin hızlı otomatik netleme sistemiyle dikkat çeken yeni aynasız fotoğraf makinesi A6000 için geliştirdiği NA-6000’i eklediğini duyurdu. Tüm ayrıntılarına burada değindiğimiz Sony A6000’i 100 metre derinliğe indirebilen ve alüminyum malzeme seçeneğiyle toplam ağırlığının 1 kg olduğu belirtilen hazne, LCD ekrana, önemli tuşlara ve OLED elektronik vizöre erişim imkanı veriyor olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. 16 Haziran tarihinde satışa çıkacak olan NA-A6000’in resmi satış fiyatı ise 1650$ gibi oldukça yüksek bir seviyede bulunuyor. (NA)
Panasonic
Panasonic LX8’in daha geniş sensör ile geleceği kesinleşti
Panasonic’in geçtiğimiz günlerde ilk bilgileri ortaya çıkan yeni kompakt fotoğraf makinesi LX8, 43Rumors’un sitesinin sağlam kaynaklardan aldığı bilgiye göre kesin olarak LX7’den daha geniş bir sensöre sahip olacak. Sony’nin ayrıntılarına burada değindiğimiz RX100 III modeline rakip olarak geliştirildiği söylenen LX8, yüksek ihtimalle de bünyesinde dahili bir elektronik vizör taşıyacak. Makinenin resmi duyurusu için 16 Temmuz tarihi gösteriliyor.
Not: Görsel temsilidir. (43r)
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