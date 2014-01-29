Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "29 Ocak 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Panasonic





Panasonic’in GH4K MFT sistem aynasız kamerası 7 Şubat tarihinde duyurulabilir

İlk bilgileri uzun zaman önce gelen, geçtiğimiz CES 2014 fuarı kapsamında da görücüye çıkartılan Panasonic GH4K MFT sistem aynasız kamera modeli, 43rumors sitesinin iki farklı güvenilir kaynağa dayandırdığı haberine göre 7 Şubat tarihinde resmi olarak duyurulacak. Teknik olarak16MP sensöre, OLED ekrana, 1/8000 perde hızına, 4:2:2 10/8bit çıkışa ve 3G-SDI ile XLR adaptör desteklerine sahip olması beklenen GH4K, fiyat olarak da 2000$ seviyesinde raflardaki yerini alacak.









Ricoh





Ricoh, GR model isimli fotoğraf makinesi için yeniz yazılım güncellemesi yayınladı

Ricoh’un teknik olarak AA filtresi yer almayan 16MP APS-C CMOS sensör, yeni GR Engine V görüntü işlemcisi, sahip odak uzaklığına ve 9 diyafram bıçağına sahip 28mm F/2.8 lens (7 element 5 grup), saniyede 4 kare seri çekim hızı, ISO 100-25600 aralığı, magnezyum alaşımlı gövde, uygun koşullar altında 0.2 saniye otomatik netleme performansı, 1/4000 maksimum enstantane değeri, 3-inç 1.23 milyon nokta TFT LCD ekran ve saniyede 30/25/24 kare 1920x1080P Full HD stereo video çekimi gibi detaylar ile gelen Ricoh GR Limited Edition, 117x61x35mm boyuta ve 245gram ağırlığa sahip fotoğraf makinesi modeli GR, yayınlanan yeni yazılımıyla 3.0 sürümüne güncellendi. Genel olarak çekim, en-boy oranı, ayar ve özel tuş menüleri içerisine yeni seçenekler eklenen ve perde hızıyla ilgili bir değişiklikler getiren yeni sürüme buradan ulaşabilirsiniz.