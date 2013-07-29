Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "29 Temmuz 2013"

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Panasonic

Panasonic GX7, en iyi sensöre sahip MFT fotoğraf makinesi olabilir

Yakın zamanda resmi olarak duyurusunun yapılacağı Panasonic GX7, gelen bilgilere göre en iyi sensöre sahip MFT fotoğraf makinesi olabilir. Makineyi test etme imkanı bulan bir kişinin söylediğine göre fotoğraf kalitesi açısından mevcut MFT fotoğraf makinelerini geçtiği öğrenilen GX7, ortaya çıkan fotoğraflara göre retro tasarım anlayışı ve magnezyum alaşım gövde yapısıyla karşımıza çıkacak. Ayrıca modelin sadece gövde olarak 1000$'dan başlayan bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkması bekleniyor.

Sigma

The-Digital-Picture, Sigma'nın 120-300mm f/2.8 DG OS HSM lens modelini inceledi

Önemli lens üreticilerinden Sigma'nın yeni tasarım anlayışıyla ürettiği lens modellerinden 120-300mm f/2.8 DG OS HSM'yi ayrıntılı olarak inceleyen The-Digital-Picture, lensin gövde kalite ve tasarımını, sunduğu üst seviye görüntü kalitesini ve sabit F/2.8 diyafram değerini ciddi oranda beğendini belirtti. 3,599$ fiyat etiketiyle satılan ve özellikle sunduğu aralık ile birçok kullanıcının hayalini süsleyen lensin oldukça ayrıntılı incelemesine ve örnek fotoğraflarına buradan ulaşabilirsiniz.



