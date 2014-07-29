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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "29 Temmuz 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Samyang

Samyang, Photokina 2014 kapsamında yeni 50mm F/1.5 aynasız lensini görücüye çıkartabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün önemli isimlerinden Samyang, gelen son bilgilere göre APS-C sensörlü aynasız sistemler için geliştirdiği yeni 50mm F/1.5 lensini Photokina 2014 fuarı kapsamında kullanıcıların beğenisine sunacak. Lensin Sony E-Mount ve Fujifilm X-Mount yanında MFT sistem fotoğraf makineleri için de geleceği belirtiliyor


Zeiss

Zeiss, Touit 50mm f/2.8 lensi için yeni yazılım güncellemesi yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Dünyaca ünlü lens üreticisi Zeiss, yeni Touit 2.8/50M (E-Mount versiyon) lensini V.02 sürümüne güncelledi. Yayınlanan yeni sürümüyle flaş açıkken meydana gelen perde gecikme ile AF-C modunda meydana gelen ıskalama sorunlarından kurtulan bahsi geçen sürümüne direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. (SAR)


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