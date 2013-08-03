Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "3 Ağustos 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Olympus

Olympus'un üst yeni fotoğraf makinesi Eylül ayında duyurulabilir

Retro tasarım anlayışını sürdüren firmalardan Olympus, gelen bilgilere OM-D E-M7 isimli üst seviye yeni bir fotoğraf makinesini Eylül ayında kullanıcılar karşısına çıkartabilir. Hali hazırda satılmakta olan OM-D E-M5 modelinin üstüne konumlandırılan makinenin teknik ayrıntılarının yakın zamanda belli olması bekleniyor ve bu bilgilere yüksek doğruluk oranı veriliyor.

Panasonic

Panasonic'in geçtiğimiz günlerde duyurduğu GX7 modeli hakkında inceleme videoları artıyor

Panasonic tarafından 1 Ağustos tarihinde duyurulan ve sunduğu hareketli vizörü, dahili görüntü sabitleme teknolojisi, magnezyum alaşım gövde yapısı ve 16MP Live MOS sensörü ile dikkatleri üzerine çeken GX7 modeli hakkında fotoğraf dünyasının önemli siteleri ön-inceleme videolarını yayınlamaya devam ediyor. Makinenin genel özelliklerinin tanıtıldığı, gövde yapısının incelendiği ve menülerinin gösterildiği videoları direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.



