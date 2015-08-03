Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "3 Ağustos 2015"

3 yıl
1,3b
1
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Sony
TheCameraStoreTv, Sony RX100 Mark 4 incelemesini yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
YouTube'un fotoğraf odaklı güncel kanallarından TheCamerStoreTV, Canon 5DSR sonrası detaylarına burada yer verdiğimiz Sony RX100 Mark 4'ü de inceledi. Kompakt boyutları ve video ile fotoğraf performansıyla dikkat çeken modelin yapabildiklerini direkt olarak aşağıda görebilirsiniz.
Sony, gelecek dönemde FF (Tam Kare) fotoğraf makinelerine odaklanacak 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
FF (Tam Kare) sensörlü aynasız fotoğraf makineleriyle çok büyük bir başarı elde eden ve sektör içerisinde "sensör" üretimi noktasında da iddialı olan Sony, Güney Kore merkezli düzenlenen A7rII etkinliği kapsamında geleceğe yönelik önemli bilgiler verdi. Şirket adına konuşan Bae Ji-hoon, gelecekte FF fotoğraf makinelerine odaklanacaklarını ve kısa vadede mevcut FF kamera kullanıcılarını, uzun vadede ise FF fotoğraf makinelerinin popülerliğini arttırmayı hedeflediklerini belirtti. Şirketin FF pazarı için gözünü diktiği en önemli nokta ise Nikon ve Canon'un oldukça güçlü olduğu düğün ve stüdyo fotoğrafçıları. Sony özellikle üst seviye profesyonel fotoğrafçılar ve işler içerisinde kendisine yer bulmayı amaçlıyor.
Genel
Adobe Lightroom için ilginç site: Dashboard
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Dünyanın fotoğraf düzenleme noktasında en çok kullanılan yazılımlarından Adobe Lightroom için ilginç bir site yayınladı. Lightroom Dashboard isimli bu site, standart tarayıcılar üzerinden kullanılabiliyor ve yüklenen Lightroom "./rcat" katalog dosyası üzerinden sizin nasıl bir fotoğrafçı olduğunuzu gözler önüne seriyor. Servis bunu en çok kullanılan kamera, lens, fotoğraf ayarları, çözünürlük, odak uzaklığı ve bit derinliği gibi konulardan değerlendiriyor ve iyi hazırlanmış grafiklerle yansıtıyor.
Olympus
Olympus fotoğraf makineleri kısa zaman içerisinde yeni bir arayüz tasarımına geçiş yapabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün önemli isimlerinden Olympus, isimsiz bir kaynaktan 4/3 Rumors sitesine gelen habere göre yakın zaman içerisinde yayınlanacak bir yazılım güncellemesi (Firmware) ile belirli fotoğraf makinelerinin arayüzü tasarımlarını yenileyebilir. Olası bu yeni arayüz ile kullanıcı deneyiminin çok daha yüksek seviyeye getirileceği söylenenler arasında yer alıyor.
Not: Görsel mevcut tasarıma ait. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Anarsizm 3 yıl
Go sony go
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Sony Xperia C5 Ultra ve Xperia M5 hakkında her şey: Orta segment telefon yarışı kızışıyor 3 yıl General Mobile 4G Kamera Özelliklerini Sunar 3 yıl Mobilite: Sony Xperia C5 Ultra, OnePlus 2'ye yoğun ilgi, 6250mAh kapasiteli pili olan telefon ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim