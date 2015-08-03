Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "3 Ağustos 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Sony

TheCameraStoreTv, Sony RX100 Mark 4 incelemesini yayınladı

YouTube'un fotoğraf odaklı güncel kanallarından TheCamerStoreTV, Canon 5DSR sonrası detaylarına burada yer verdiğimiz Sony RX100 Mark 4'ü de inceledi. Kompakt boyutları ve video ile fotoğraf performansıyla dikkat çeken modelin yapabildiklerini direkt olarak aşağıda görebilirsiniz.

Sony, gelecek dönemde FF (Tam Kare) fotoğraf makinelerine odaklanacak

FF (Tam Kare) sensörlü aynasız fotoğraf makineleriyle çok büyük bir başarı elde eden ve sektör içerisinde "sensör" üretimi noktasında da iddialı olan Sony, Güney Kore merkezli düzenlenen A7rII etkinliği kapsamında geleceğe yönelik önemli bilgiler verdi. Şirket adına konuşan Bae Ji-hoon, gelecekte FF fotoğraf makinelerine odaklanacaklarını ve kısa vadede mevcut FF kamera kullanıcılarını, uzun vadede ise FF fotoğraf makinelerinin popülerliğini arttırmayı hedeflediklerini belirtti. Şirketin FF pazarı için gözünü diktiği en önemli nokta ise Nikon ve Canon'un oldukça güçlü olduğu düğün ve stüdyo fotoğrafçıları. Sony özellikle üst seviye profesyonel fotoğrafçılar ve işler içerisinde kendisine yer bulmayı amaçlıyor

Genel

Adobe Lightroom için ilginç site: Dashboard

Dünyanın fotoğraf düzenleme noktasında en çok kullanılan yazılımlarından Adobe Lightroom için ilginç bir site yayınladı. Lightroom Dashboard isimli bu site, standart tarayıcılar üzerinden kullanılabiliyor ve yüklenen Lightroom "./rcat" katalog dosyası üzerinden sizin nasıl bir fotoğrafçı olduğunuzu gözler önüne seriyor. Servis bunu en çok kullanılan kamera, lens, fotoğraf ayarları, çözünürlük, odak uzaklığı ve bit derinliği gibi konulardan değerlendiriyor ve iyi hazırlanmış grafiklerle yansıtıyor.

Olympus

Olympus fotoğraf makineleri kısa zaman içerisinde yeni bir arayüz tasarımına geçiş yapabilir

Sektörün önemli isimlerinden Olympus, isimsiz bir kaynaktan 4/3 Rumors sitesine gelen habere göre yakın zaman içerisinde yayınlanacak bir yazılım güncellemesi (Firmware) ile belirli fotoğraf makinelerinin arayüzü tasarımlarını yenileyebilir. Olası bu yeni arayüz ile kullanıcı deneyiminin çok daha yüksek seviyeye getirileceği söylenenler arasında yer alıyor.

Not: Görsel mevcut tasarıma ait.